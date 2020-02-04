陸公布新冠肺炎病死率　疫情爆發地武漢4.9％排第一

▲武漢肺炎疫情在大陸持續延燒。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸國家衛生健康委員會今（4日）下午召開新聞發佈會，與會官員指出，截至3日24時止，全大陸確診病例病死率2.1%，其中，疫情爆發點武漢市的病死率在所有城市中排名第一，高達4.9%。

記者會首先公布最新疫情統計情況，截至2月3日0時至24時，新增確診病例3235例，其中湖北省佔2345例；新增重症病例492例，其中湖北省442例；新增死亡病例64例，湖北省64例；新增治癒出院病例157例其中湖北省101例；新增疑似病例5072例，其中湖北省3182例。

此外，截至2月3日0時至24時，累計報告確診病例20438例，現有重症病例2788例，累計死亡病例425例，累計治癒出院病例632例，現有疑似病例23214例。

▲武漢肺炎疫情考驗中國大陸醫療體系。（圖／路透社）

目前累計追蹤到密切接觸者221015人，當日解除醫學觀察12755人。現有171329人正在接受醫學觀察，累計收到港澳地區通報確診病例33例，其中香港特別行政區15例，澳門特別行政區8例。

國家衛生健康委醫政醫管局副局長焦雅輝，目前全大陸確診病例病死率2.1%，死亡患者主要集中在湖北省，累計414人，佔全國97%，病死率是3.1%。其中，武漢市死亡人數是313人，佔全國死亡人數的74%，病死率是4.9%。

她指出，湖北省和武漢市的病死率都是高於全國水平，如果除掉湖北省以外的其他省份的病死率是0.16%。