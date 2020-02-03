高雄警燈會服勤突倒地「昏迷指數4」　韓國瑜赴加護病房打氣

▲韓國瑜前往加護病房探視仍在昏迷的林姓員警。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

記者洪正達／高雄報導

新興分局林姓員警1月30日在高雄燈會執勤時突不適昏迷，一旁的同事趕緊通報救護車送醫，事後發現林員腦幹出血，昏迷指數4，市長韓國瑜皆同市警局長李永癸3日前往大同醫院加護病房探視，並對他信心喊話，期望能早日康復。

韓國瑜表示，這一波武漢肺炎疫情提醒民眾公共衛生和個人健康的重要，且最近天氣多變，他也呼籲警局同仁務必注意天氣變化，隨時做好個人健康管理，在堅守崗位時，確保個人安全健康，才是對自己負責，也能夠讓家屬放心。

據了解，林姓員警（54歲）目前任職於新興分局警備隊，上個月30日晚間與同事執行燈會周邊道路巡守勤務，就在9點15分左右，正在中正、自立路口執勤時，林的同事發現他精神渙散，且無法站穩腳步，上前詢問後立即通報消防局，救護車抵達大同醫院時，林員已陷入昏迷，經過詳細檢查後，發現他腦幹出血，且出血點又剛好在腦中間，不適合開刀，只能先住進加護病房，目前昏迷指數4。

新興分局則表示，林員本身就有高血壓，當時可能氣溫驟降，加上在外服勤時天氣過於寒冷才發病，許多同事對他的病情相當擔憂，林姓員警雖已婚但沒子女，不過父母仍然健在，希望他能早日度過難關。