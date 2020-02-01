反制罷韓收攏人心！　韓國瑜指示高雄小黃中午路邊停車免收費

▲高雄交通局宣布，「小黃」中午停路邊停車格免收費 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

聽取市民心聲，高雄市長韓國瑜日前與計程車駕駛們座談時，有運將希望中午用餐及休息時，路邊停車格能不要受費，高雄市府交通局立刻出新政策，從2020年2月1日起至4月30日止，計程車於12時至14時停放於高雄市所有路邊停車格，駕駛於車上則不開停車單，為駕駛小確幸！

▲高雄交通局宣布小黃中午停路邊停車格免收費，試辦3個月。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市長韓國瑜於1月中旬至「計程車駕駛關懷服務據點」捷運美麗島站的人權學堂，聽取計程車駕駛需求及建言，其中有駕駛表示，因為要等候客人及載客，往往無法按時且從容地吃頓飯，常常停在停車格休息一下，人在車上，就被開一張停車單，希望市府可以通融不收費，可以減省一些支出，好好吃頓飯休息一下。

高雄市副市長葉匡時就在臉書分享「前些日子陪韓市長與計程車司機座談並午餐，運將朋友希望中午時，可在路邊停車格停車免收費，韓國瑜當場裁示交通局執行試辦，交通局鄭局長的執行效率很高，馬上出這個政策。我們要求市府的首長們要常常傾聽民情，才能有效地協助民眾過更好的生活。」

交通局長鄭永祥指出，部分計程車駕駛為了節省開支，避免被開停車單而將車輛違規臨停，偶有影響車流順暢及行車安全，另外考量大環境因素致駕駛收入減少，為體恤計程車駕駛辛勞，讓駕駛朋友可以安心用餐及休息，同時維持良好的停車秩序，自2020年2月1日起至4月30日止，於中午12時至14時，停放於高雄市所有路邊停車格之小黃計程車，駕駛於車上不開停車單，待試辦3個月後再觀察執行成效做為後續實施的參考。

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