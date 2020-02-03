簽罷韓連署書送口罩！藍營批沒人性　綠營曝「貨源」：提供正確防疫資訊



▲高市議會國民黨團指出罷韓團體利用口罩來吸引連署 。（圖／高市議會國民黨團提供）

記者洪靖宜／高雄報導

武漢肺炎疫情持續延燒，不少人因為買不到叫苦連天，但正當口罩短缺之時引發爭議，高市議會國民黨團召開「罷韓罷到沒人性」記者會，指出罷韓團體利用口罩引誘市民連署，「救命的口罩拿來做政治操作，不僅是低級，又罷到沒人性」，不過被指送口罩的議員林智鴻則解釋，口罩是立委趙天麟選舉剩下的，送給連署民眾，是提供正確防疫資訊。

▲高市議會國民黨團指出罷韓團體利用口罩來吸引連署 。（圖／高市議會國民黨團提供）

就在許多民眾正愁買不到口罩時，中國國民黨高雄市議會黨團3日召開「罷韓罷到沒人性」記者會，黨團播放影片指出，罷韓團體利用武漢肺炎的疫情操作罷韓議題，利用口罩防疫物資引誘市民連署。

▲高市議會國民黨團記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

國民黨市議員邱于軒指出，口罩是武漢肺炎防疫的重要防疫物資，現在市面上口罩一罩難求，罷韓團體卻利用口罩做為罷韓的誘因，尤其罷韓四君子其中還有一位是醫生，就應該要更有同理心，既然手邊有口罩，應該發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，拿來幫助高雄市民。

國民黨市議員陳若翠表示「在疫情吃緊之際，卻有人扯後腿，藉著疫情搞罷免，安捏安丟？難不成罷免比百姓救命的口罩還重要嗎？救命的口罩拿來做政治操作，不僅是低級，又罷到沒人性，口口聲聲說的愛高雄難道是這樣做嗎？難免令人覺得諷刺。如果真的關心高雄，應該學習某位沒當選的高雄市議員將4.2萬口罩捐出，這才是真的愛高雄、為高雄好。」

▲高雄市議員林智鴻 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

被指為發送罷韓口罩的民進黨市議員林智鴻則解釋「這些口罩是立委趙天麟選舉剩下的，捐給公民割草總部，送給連署民眾，是提供正確防疫資訊，這是一個善舉，且當時政府還沒有統一徵購口罩，第一時間就以現有資源來因應，反批藍營「竹篙湊菜刀」應公開道歉。

▲尹立(左一)也跳出來表示三個主要發起團體並無主動發口罩。（圖／記者洪正達攝）

WeCare高雄發起人尹立則回擊，不論是Wecare高雄、公民割草、台灣基進，「我們從來沒在我們的總部發放過任何口罩，部分有支持民眾用自己的資源發口罩有什麼不對，相信社會會給予公評，三個主要發起團體從來沒有發放口罩過，請國民黨不要再抹黑了。」

時間對我們來說完全沒用！