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韓國瑜挑軍營想當肺炎收容所　侯友宜：相信中央會聽進去

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▲▼捷運環狀線通車典禮，新北市長侯友宜致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂欣玫／新北報導

因應武漢肺炎疫情升溫，高雄市長韓國瑜喊出「將患者集中到大型收容場所」，副市長李四川1日補充說明可選軍營來當收容所，引發各界議論。對此，新北市長侯友宜1日受訪表示，相信中央會聽進韓國瑜的提議，我們很實際的把第一線的狀況向中央做報告、做說明，就要尊重中央的做法。

針對韓國瑜擔心疫情爆發，喊出要將患者集中到大型收容場所，希望國防部協助。副市長李四川1日表示，「那天在應變中心所談的，是比照SARS，先預定找到合適空閒的營區，假設萬一出現像SARS的狀況，就有一個可以收留的中心，所以先跟軍方協調先預借，視疫情狀況再來施工。」他補充，「現在是做預備規劃，要等中央疫情如果有發展到一個狀況，會立即去做施工。」

對此，侯友宜1日受訪表示，「我相信中央面對韓市長的提議也會聽進去」，做法都由中央統一命令，就像面對口罩的短缺，我們很實際的把第一線的狀況向中央做報告、做說明，所以口罩短缺的部份，中央要統一來做處理，我們尊重中央的做法。他說，「當然各地方也可以自己多增加一些資源，我們大家都不反對」，但是一定、一定要確保整個市民的安全，所以不管是中央跟地方，大家都為市民好，中央跟地方大家齊心齊力面對，抗疫才能夠順利、成功。

侯友宜重申，「防疫視同作戰」，全台灣不管是中央跟地方都要上下一條心，全力備戰。中央一條鞭指揮下來，地方一定全力的配合，全力的迎戰，而且地方更應該主動積極的去找出中央看不到的盲點來提供給中央訊息，告訴中央我們要怎麼做，讓大家把觀念、溝通一致，就全力地往前走，防疫沒有你做我的、我做你的，只有大家全心全力，齊心一條心，這才是作戰最重要的，團隊的力量面對防疫，大家彼此共同的努力往前走要同心齊力的面對，一定能夠成功。

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