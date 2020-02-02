韓國瑜提蓋防疫收容所挨批「又講幹話」　苦苓怒轟：只是在製造恐慌

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜翻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

防堵武漢肺炎政府嚴陣以待！高雄市長韓國瑜日前提出要蓋防疫收容所引發爭議。對此，知名作家苦苓在臉書批評「又講幹話」，只是在製造恐慌，根本就是唯恐天下不亂。

苦苓2日在臉書發文砲轟「韓國瑜你可以再混一點再蠢一點再壞心一點！」且高雄市議員林智鴻打臉，台灣的確診病患只有10例，遠不如中國的1萬例來得嚴重，而且全台各醫院都有負壓病房、可以隔離治療病患，哪裡需要集中收容？

苦苓認為韓國瑜這樣做其實只是在製造恐慌，他反問，你知道韓國政府在首爾為旅中韓人設立的隔離中心，遭到民眾丟雞蛋和飆髒話嗎？你知道中國政府在SARS時候設立的小湯山軍醫院，是把病患全部隔離到「消失」為止嗎？「你這樣胡來，豈不是唯恐天下不亂嗎？」

苦苓更批評，覺得韓國瑜根本就是存著壞心眼：請問軍營不是屬於國防部的嗎？抗疫不是由衛福部統一指揮的嗎？「你一個市長有什麼權力、有什麼能力、又哪來的經費（不是裝模作樣說連罷免都沒錢了嗎？）去建什麽大型收容所？」如果沒有專業醫療設施，那不就只是要把病人隔離到死嗎？

苦苓質疑，為什麼韓市長硬要說自己根本做不到的事呢？合理的推測「你不就是想像以往一樣信口開河、等到做不成了、再來誣指中央「卡韓」嗎？你就是想用這一招「苦肉計」來阻止如火如荼的罷韓連署吧？」

苦苓說，韓國瑜為了個人的政治利益，不顧全民可能造成的恐慌，還想藉機「陷害」忙著抗疫的中央政府，「你真的是很有心機呀！」像這樣鬼混、草包又壞心腸的市長，是不是應該早點把他罷免掉呢？

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