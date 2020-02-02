韓國瑜喊設武漢肺炎收容所！　醫斥「1情況」更嚴重：集中營式收容

▲高雄市長韓國瑜提出設立大型收容所，以因應武漢肺炎疫情。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者林妤柔／綜合報導

武漢肺炎疫情升溫，中國連夜趕工建造火神山醫院，高雄市長韓國瑜提出設立財神山收容所，因應疫情爆發。麻醉科醫師醫師邱豑慶表示，目前最好的方式就是分散隔離，將所有人丟到收容所只會造成裡頭人交叉感染，更會導致疫情隱匿。

邱豑慶在粉絲團《麻的法課 - 邱豑慶醫師》質疑，難道蓋收容所就是疑似生病，就抓進去隔離？隔離是否也包含治療？若有治療那醫護人員要找誰？更疑惑「我跟你談防疫，你跟我說收容所？」表示不懂建造收容所的用意。

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目前實證最好的方法是分散隔離，各大醫院都有負壓隔離病房。邱豑慶指出，要國軍提供營區，把病患都丟進去，只會造成裡面的人交叉感染，有病的傳給沒病的，沒病的也通通都有病。「這種集中營式的歧視收容手段，其實是在練蠱不是在防疫，最後活下來的就是蠱王」，還更會造成疫情的隱匿。

邱豑慶舉例，末世電影常出現有一種人被喪屍咬，卻怕被同伴拋棄而不敢講，最後變成喪屍，導致整團滅亡。他也指出，現實也一樣，如果真的發燒就被丟進收容所，和病人關在一起「收容」，還會有人承認發燒？他認為「這是人性」。