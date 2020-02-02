如何贏得2022、2024？江啟臣：年輕世代人才培養、在地化經營

▲江啟臣。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨青壯派立委江啟臣參選黨主席，希望改革黨內文化。然而，面對未來2022、2024的選戰江啟臣在2日播出的政論節目《少康戰情室》指出，要啟動年輕世代人才培養、在地化經營，要開始布局2022，才可能有2024。

江啟臣接受節目專訪表示，若擔任黨主席，要把改革基礎打好、藍圖打好，趕快脫胎換骨讓大家耳目一新，重新找回大家對國民黨的信心。

在黨主席剩下一年多的任期內，2022選戰跟2024的選戰將會是一大挑戰，要如何帶領黨內贏得選戰？江啟臣說，2022要確保國民黨15縣市首長連任是重要的任務；另外，還有經營在地化，過去國民黨在人才培育、蹲點太懶惰，黨中央最起碼要給資源，並啟動年輕世代人才培養，2022要開始佈局的不光是縣市長，還有議員、里長。

至於，如何要給吸引年輕人參與？江啟臣指出，「要給他理想，還要讓他參與」，經由主導社會議題吸引他們參與，培養年輕人之後依照個人興趣分配，想走幕僚的走幕僚、選舉的選舉，或是要去地方縣市任職的也可以，尤其國民黨現在有15個縣市、38個立委，有太多機會給年輕人，這絕對做的到。

江啟臣說，民進黨是一棒接一棒，人才上有很好的新陳代謝傳承銜接，不是說老中青哪個世代特別重要，每個政黨都一樣，人才就是不斷新陳代謝，政黨才能永續。

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