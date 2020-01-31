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江啟臣率青壯立委拜會王金平　請益如何讓國民黨重返執政

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▲江啟臣與黨籍立委林為洲、呂玉玲、蔣萬安等人拜會王金平。（圖／記者林敬旻攝）

▲江啟臣率國民黨青壯立委拜會王金平。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委江啟臣宣布參選黨主席補選，31日下午赴立法院拜會前立法院長王金平，適逢本屆立委任期最後一天，江啟臣與黨內青壯立委一同到辦公室歡送王金平，眾人會談將近1個小時，王金平會後表示，兩人討論到許多黨未來該如何來做各方面的改革，讓國民黨能有重新執政的機會。江啟臣則感謝王金平44年來對台灣立法院的奉獻，表示王院長未來會繼續擔任大家的顧問。

據了解，王金平先後與表態參選黨主席的郝龍斌、江啟臣會面後，並未表態將在黨主席選舉支持誰。

▲江啟臣拱手代替握手，拜會王金平。（圖／記者林敬旻攝）

江啟臣31日下午4點半，協同許毓仁、王育敏、童惠珍、廖國棟、呂玉玲、林德福、林為洲、蔣萬安，以及新科立委謝衣鳳、鄭正鈐等，到王金平辦公室拜會。

▲江啟臣與黨籍立委廖國棟、王育敏、林德福等人拜會王金平。（圖／記者林敬旻攝）

王金平會後受訪表示，江啟臣要參選黨主席，有不少年輕委員同仁都來表達支持，他給予最大祝福，今天討論許多黨未來該如何來做各方面的改革，讓國民黨能有重新執政的機會。

江啟臣表示，感謝王金平在第九屆期間對黨團的指導、議題攻防，也感謝院長在立法院44年時間，幾乎把大半輩子都奉獻給台灣最高民意殿堂立法院，當中也參與台灣在民主發展史上重要時刻，這樣的經驗對於我們未來在台灣民主發展上，
除了經驗的借鏡，也會繼續扮演顧問的角色。

▲江啟臣與黨籍立委林為洲、呂玉玲、蔣萬安等人拜會王金平。（圖／記者林敬旻攝）

江啟臣表示，第十屆會期明天即將開始，未來勢必有更多挑戰，面對新會期的挑戰必須更努力，他要參選主席，院長給予很多指導，包括國民黨必須面對的挑戰，勢必比過去更加艱辛，尤其身為在野黨，議題上不見得能掌握執政黨優勢，院長也勉勵我們更加努力，因此今天黨籍委員都來特別感謝與歡送他，希望將來能給予更多指導。

▲江啟臣拜會王金平。（圖／記者林敬旻攝）

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