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疑藍營立委跑票投賴品妤　賴士葆批「一盤散沙」：整個黨被海嘯襲擊

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▲▼立委賴士葆出示前往外交部陳情有提出申請證明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委賴士葆。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院1日上午舉行院長選舉投票，民進黨立委賴品妤獲得1票，國民黨立委楊瓊瓔也獲得1票，引起網友質疑「是誰跑票？」由於國民黨推派的賴士葆僅獲得36票，低於國民黨團成員的38席，因此外界質疑有2名國民黨立委跑票。對此，賴士葆2日表示，心中五味雜陳，黨團像一盤散沙。

立法院長投票結果於上午11時50分出爐，游錫堃除獲得民進黨團62席、時代力量黨團3席、台灣民眾黨團5席立委選票外，還得到台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐以及無黨籍立委趙正宇3票，總共獲得73張選票，順利當選立法院長。

國民黨立委賴士葆則獲得36票，另外國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委賴品妤、無黨籍立委高金素梅也各獲得1票，另有無效票1張。但國民黨團總共有38席立委，若加上無黨籍立委傅崑萁與高金素梅2票，最多應可獲得40票，但賴士葆最終僅獲得36票，低於黨團成員的38席，因此推測應該至少有2名國民黨立委跑票。

到底是誰投給賴品妤？從選舉結果看來，綠營立委沒有跑票，反倒是國民黨有兩票跑票。藍綠兩黨都有不具名委員及幕僚私下討論，可能是因為這次的立法院長選票上，「賴品妤」的位置正好在「賴士葆」下方，所以有藍營立委想要投給「賴士葆」時，卻不小心蓋在「賴品妤」的選票上，才會有這次的結果。

面對疑似有2名國民黨立委跑票，賴士葆2日在臉書上提到，「立法院正副院長選舉，國民黨團有人跑票，有人缺席，成為被輿論揶諭的笑話。」他心中五味雜陳，感慨又沈重，說不出重話來譴責自家人，然而「整個黨都已經被海嘯再度襲擊，黨團卻仍像一盤散沙，沒有貫徹黨團決議，還在自主自律過好日子。」

「為何民進黨都可以票票入匱，國民黨卻不能？」賴士葆說，面對民進黨專制壓霸一黨獨大的局面，國民黨不能發揮關鍵的影響力，他們對不起支持者，這樣鬆散的戰力如何肩負起監督制衡的責任。

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