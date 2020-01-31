若北京堅持不承認中華民國　郝龍斌：重新考量是否繼續兩岸三通

▲郝龍斌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／台北報導

國民黨3月7日進行黨主席補選，前國民黨副主席郝龍斌與立委江啟臣世代對決態勢成形。談及主權及兩岸議題，郝龍斌31日接受電視專訪時表示，中華民國存在的事實不容改變，若北京未來還是堅持不承認中華民國，「我們也不需要跟他交往」，甚至兩岸三通有沒有必要再繼續進行下去，也可以做重新的考量。

面對外界質疑國民黨過去面對中共太軟弱，郝龍斌表示，的確我們有些人在對岸真正矮了一截，與對岸有生意往來，或是藍營一些未必是政治人物，過去為了謀取經濟利益，做了一些有損尊嚴的事，現在尤其作為國民黨的領導人，都應該戒慎警惕，絕對不能再做這樣的事，「未來我擔任黨主席，黨內某一層次以上的黨員、主要領導人，或是具有代表性的人物赴對岸，基本上不應該接受招待，不應該有除了溝通交流以外的往來。」

至於若北京未來還是堅持不承認中華民國，郝龍斌認為，如果我們釋出的善意都得不到回應，沒有對等、尊嚴的角色來回應的時候，我們也不需要跟他交往，既然不需要交往，「那其實通郵、通商、通航這些我們將來有沒有必要再繼續進行下去，我們也可以做重新的考量。」

對於外界質疑國民黨「高齡化」的議題，郝龍斌說，國民黨檯面上年輕的政治人物的確較少，國民黨過去沒有好好培養年輕人，但與其說世代交替，應是世代傳承，既然要接地氣，不能只接年輕人，要接各個世代的地氣。他也承諾，「若當選黨主席會給年輕世代機會，未來黨決策一定有年輕世代參與」，副主席中要有40幾歲的人選，秘書長、副秘書長要有20、30歲年輕人，黨務一級主管最好也是40歲以下，且比例無上限，越多越好。

郝龍斌也一再強調「不選總統」，不應把黨主席作為下一個政治職務的跳板，大家才會合作，黨主席不能有私心是國民黨團結的關鍵。

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