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開學在即兒童口罩短缺　藍委拋政院優先配送校園

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▲▼藍委召開記者會關心口罩短缺問題。（圖／記者楊蕓攝）

▲新任立委就職首日，藍委召開記者會關心口罩短缺問題。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，包括書記長蔣萬安、立委陳玉珍、葉毓蘭、楊瓊瓔、謝衣鳳等，則在進場報到完後，隨即針對武漢肺炎疫情，政府口罩政策的議題召開時事記者會，展現監督決心。藍委呼籲政府盡速在學校開學前，滿足全國將近170萬名學童每日的口罩需求，此外，應重新審視通路鋪貨方式，實體與網路購買相互調控，每日公開透明告知民眾購買兒童口罩的地點，甚至優先直接配送校園使用，讓孩童安全、家長放心度過疫情。

▲▼藍委召開記者會關心口罩短缺問題。（圖／記者楊蕓攝）

蔣萬安表示，行政院宣布口罩統一調度後，多數民眾、社區醫院、藥局反映不但買不到口罩，連先前向廠商訂貨的口罩，也因行政院統一徵調的政策，讓口罩出貨全部停擺，造成混亂現象。尤其是國中小學開學在即，家長們非常憂慮，學校已發布通知，要求在開學之後，孩童要戴口罩上課，而且每天必須備妥2~3個口罩，換算下來，假設有2個孩子的家庭，平均一周要準備20~30口罩。藥局及4大超商連大人買不到，遑論孩童用口罩。

楊瓊瓔指出，依照現在國內生產口罩速度，兒童口罩只佔全數口罩生產量的1成，除了成人口罩難買外，12歲以下小孩口罩要到哪裡買？眼看2月11日將正式開學，全國將近170萬名學童，就算所有口罩工廠極力加班，一天產能只有390萬個，1成只有39萬個，目前托兒所、幼兒園已經在上課，家長每天幾乎都在四處尋找兒童口罩，呼籲行政院在開學日當天備妥兒童口罩，把購買兒童口罩的方案告訴全國家長，甚至應考慮優先配送校園使用。

謝衣鳳則強調，學校教室很容易發生交叉感染，再把病毒帶到家哩，甚至成為社區感染源，因此行政院應該必須更有效率分配口罩，除了實體與網路通路外，也可以考慮運用學校的醫護室、保健室，甚至縣市政府所在地的衛生所，讓老師與學生能輕易得到口罩。

陳玉珍補充說，政府相關部門的官網上，應該每幾個小時公布口罩費發數量和地點，現在物流公司都做得到貨物派送時程，政府更該公開透明，避免民眾買不到口罩而人心惶惶。葉毓蘭則表示，政府在統一徵調口罩的同時，不能忽略第一線的警消、醫護人員的需求。

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