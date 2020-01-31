影／新北環狀線今起正式營運！3月1日前免費搭「金黃遊龍」玩透雙北

▲新北環狀線上午10點於十四張捷運站舉辦通車典禮。（圖／記者湯興漢攝）

記者彭懷玉／新北報導

新北市民期待已久！新北環狀線今（31日）上午10點於十四張捷運站舉辦通車典禮，下午2點起正式營運，並規劃1個月免費營運期，3月1日起正式收費。典禮包含總統蔡英文、交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲等貴賓皆出席。

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▲典禮包含總統蔡英文、交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲等貴賓皆出席。（圖／記者湯興漢攝）

通車典禮現場，新北市長侯友宜表示，期待新北市環狀線帶動大台北整體建設，感謝馬英九、蘇貞昌、周錫瑋、朱立倫等人的努力，從中央到地方團結合作、不分顏色，同心協力向前走，才得以讓最後一哩路在任內完成，環狀線完工不是句點而是起點。

▲新北市長侯友宜表示，從中央到地方團結合作、不分顏色，同心協力向前走，才得以讓最後一哩路在任內完成。（圖／記者湯興漢攝）

環狀線第一階段一共有14站，貫穿新北市新店、中和、板橋及新莊四大行政區，民眾交通不需要再經捷運進北市再轉出，從新店到新莊減少至少20分通勤時間。其中包含8座轉乘站，大坪林站可轉乘松山新店線，景安站與頭前庄站連接中和新蘆線，板橋站與新埔民生站能轉乘板南線，新北產業園區站則是可以轉搭機場捷運，另外十四張站與中和站，則是和正在興建中的安坑輕軌與萬大中和線交會。

▲交通部長林佳龍表示，原本前年要通，又改到去年底，希望能在年前通車，但穩定性、安全性非常重要，因此並沒有為了拚選舉趕在選舉前通車。（圖／記者湯興漢攝）

交通部長林佳龍表示，原本前年要通，又改到去年底，希望能在年前通車，但穩定性、安全性非常重要，因此並沒有為了拚選舉趕在選舉前通車，行政院長蘇貞昌也催促桃機A3站要有預辦登機服務，同步於今天正式開通。

林佳龍說，都市發展首重交通，盼總統蔡英文以國家力量全力推動，打通南北路網，下一階段邁向首都生活圈，並配合自行車網絡推動綠色交通。

環狀線第一階段1月16日獲交通部營運許可，新北捷運局表示，新北環狀線從1月19日開始試乘，累計至30日近36萬人次搭乘，31日通車後於下午2點正式營運，即日起至2月29日前比照歷次新線通車實施優惠，持電子票證搭乘捷運的旅客，由環狀線各站進站或出站者，行經環狀線路段旅程免費。

▲即日起至2月29日，持電子票證搭乘捷運的旅客，由環狀線各站進站或出站者，行經環狀線路段旅程免費。（圖／記者湯興漢攝）

環狀線營運時間從早上6點發首班車開始，至晚上12點發末班車結束，3月1起正式收費。以從新莊頭前庄站到板橋站來說，過去需要搭乘中和新蘆線到忠孝新生站，轉乘板南線再到板橋站，單趟車程需要39分鐘、單程票價40元，環狀線通車後，無須轉乘只要搭乘2站，搭乘時間縮短至6分鐘，票價也省了一半只要20元今天通車，也正式啟用捷運新北產業園區站的預辦登機服務。

因應新型冠狀病毒疫情，環狀線配合台北捷運公司防疫措施，包括站務、車務、事業、維修等服務人員值勤時全面配戴口罩；車站內旅客接觸較頻繁的設備，如廁所馬桶坐墊、廁間門把、自動售票機觸控螢幕、電扶梯、樓梯扶手等，以適當稀釋比例漂白水或酒精，每8小時消毒一次。

▲環狀線營運時間從早上6點發首班車開始，至晚上12點發末班車結束，3月1起正式收費。（圖／記者湯興漢攝）

針對武漢肺炎對台灣觀光造成的衝擊，林佳龍受訪時表示，近期有舉辦業者座談會，初步振興紓困方案，短期內協助旅行業觀光業者度過難關，包含減少出團損失、做些彌補、紓困融資也都會展開，期望藉由危機化為觀光轉型。此外，政府部門編列預算，努力改善觀光服務品質，輔導觀光業體質升級。

▲環狀線今日於十四張站完成通車典禮。（圖／記者湯興漢攝）

談到燈會是否會延期？林佳龍表示，目前規劃如期舉行，但會提升健康管理，疫情發展因應措施規劃中，像是美國已禁止民眾前往中國大陸，是防疫最高等級，台灣也會提升警戒，一步一步提前因應，中央指揮中心做好防疫工作，期盼大家過正常生活，不要過度恐慌，政府扮演安定人心的工作，全民要配合才能讓疫情降到最低。