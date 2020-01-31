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WHO排除台灣　柯文哲：每樣都封殺那我跟你拚了

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記者楊亞璇／台北報導

武漢肺炎疫情升溫，世界衛生組織（WHO）31日宣布將新型冠狀病毒疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），不過台灣仍被排除在防疫體系之外。對此，醫生出身的台北市長柯文哲31日受訪表示，交戰兩國也不會轟炸對方醫院，呼籲大陸思考，「你每一項都封殺我，那我當然跟你拚了」。

柯文哲說，「我講過很多遍，大陸就是不信邪，台灣不可以被排除在世界防疫體系之外」，國際外交場合要出怪招角力大家就來吧，只有醫療不行，「交戰兩國也不會轟炸對方醫院」。

柯文哲說，讓台灣可以參加WHO，大陸方面還是要思考，「你每一項都封殺我，那我當然跟你拚了」。

另一方面，總統蔡英文30日在總統府發表談話時也呼籲WHO，不應該因為政治因素而排除台灣，WHO應該要有台灣的參與空間。她同時也感謝美國、日本、加拿大等國際友人，公開支持台灣加入WHO，強調台灣跟其他國家一樣，都正面臨著全球防疫的風險，台灣有能力、有責任為世界盡一份力量。

新北環狀線31日下午2時正式通車，不過因為武漢肺炎疫情升溫，相關防疫機制也備受關注，柯文哲在試乘環狀線後也表示，捷運公司本來就有SOP，每8小時消毒一次，新的路線也會照SOP運作。至於施工期間的噪音問題，柯文哲也說，以他拆除忠孝橋經驗來說，工程加快是可行的，但是有個條件，居民對噪音忍受度也要提高，不然沒辦法。

▲▼環狀線通車典禮，侯友宜、柯文哲試乘。（圖／記者湯興漢攝）

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