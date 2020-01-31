沒封城將出現幾10萬病例　陸專家：會有好幾個武漢

▲武漢封城後街上空無一人。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友30日指出，對於武漢封城舉措，他指出，如果1月23日沒有採取封城措施，現在全大陸會有好幾個武漢，觀察到的確診人數將出現好幾萬，甚至十幾萬、幾十萬的病例。

大陸央視《新聞1+1》節目昨晚連線吳尊友，他在接受白岩松專訪時，分析新型冠狀病毒肺炎疫情。吳尊友提到，這三天全大陸確診數量直線上升，主要來自湖北，尤其是武漢，主要因為前期積累大量病人，醫護能力跟不上，很多病人沒有被及時診斷上報。

他認為，這幾天更多是消化前期積累的病人，如果把新報告的病人按照發病日期來看，好多病人實際的發病日期要往回推好幾天，按照發病日期統計的數字也比現在樂觀的多。

至於武漢政府在1月23日宣布的封城舉措，吳尊友分析，此舉很具體的說明通過交通的管制，讓傳染源和健康人之間建立起一道屏障，阻斷新型冠狀病毒肺炎的傳播。

他強調，如果23日沒有採取這樣的措施，甚至後續各地的強烈措施的話，據新型冠狀病毒的傳播效力，「現在不只是一個武漢，全國有好幾個武漢」，觀察到的確診人數不是今天報告的7700多例，而是好幾萬，甚至十幾萬、幾十萬的病例。

▲新型冠狀病毒在全球蔓延。（圖／路透）