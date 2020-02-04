「口罩實名制」後去哪買？3招快速查詢　6000多家特約藥局可購買

▲為解決民眾買不到口罩的問題，政府採取實名化，並取消超商購買改至健保特約藥局。（圖／記者呂佳賢攝）

記者簡仲豪／綜合報導

肺炎疫情使口罩一罩難求！為解決此問題，政府將於6日開始實施實名制，購買地點從原本的各大超商改到各地的健保特約藥局。為幫助民眾能更快了解自家付近的藥局是否為健保特約，ETtoday健康雲為大家整理出三種簡單且快速的方法來查詢藥局地點。

1.健保署查詢網站 選地區外也要選藥局

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健保署網站





▲利用健保署網站查詢地址相當方便且快速。（圖／截自健保署網站）

從6日開始，民眾必須至特約藥局購買口罩，健保署平時便有提供查詢系統讓民眾查閱健保特約醫療單位。使用時只要輸入住家所在區域別，並在第五項「特約項目」選擇「藥局」，就可以知道自家附近的特約藥局地址。

2.網友統整Google地圖 藥局地點一目瞭然

消息公布後，有網友整理衛福部公布資訊，以Google地圖自製「全台健保特約藥局地圖」，將藥局地點標註在地圖上。只要輸入住家地址，地圖便會顯示周邊特約藥局，民眾便可循著路線錢去購買。

▲透過這個地圖找尋住家附近的藥局也相當方便。





3.衛福部藥局明細 清楚記錄地址電話

衛福部Excel查詢網址

衛福部也提供詳細的藥局明細，當中記錄藥局名字、地址及電話。民眾可以點擊連結下載，並使用Excel程式中的尋找功能，就可快速找到藥局的詳細資訊。

中央疫情指揮中心昨日宣布，原先超商通路自今(4)日起停止販售，2/6起開始「實名制」購買，民眾需持健保卡才能在全國6000多家健保特約藥局購買，且每個人在7天內限購2片。