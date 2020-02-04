台灣爭取入WHO抗疫　國台辦：多次向台通報防控訊息

▲247名滯留武漢首批台商返回台灣。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者任以芳／台北—北京連線報導

針對新型冠狀病毒感染肺炎疫情，國台辦發言人馬曉光4日表示，大陸始終關心台灣同胞健康福祉，台灣地區獲取疫情資訊不存在障礙，呼籲民進黨停止一切以疫情為藉口的政治炒作和政治化操弄。

第一批滯留武漢的台商3日共247人順利返台，陸委會隨後發出聲明表示「肯定與欣慰」。而對於《新華社》報導，2月5日將有第二批民眾返台，陸委會則強調，「目前雙方並未有任何聯繫與協商，所述並非事實。

至於2月5日是否執行第二批滯留武漢台商運送工作，國台辦上午的聲明中並未提及。馬曉光只強調，全力做好疫情防控工作，事關兩岸同胞生命安全，是目前最重要最緊迫的大事。民進黨應當停止一切以疫情為藉口的政治炒作和政治化操弄，停止干擾疫情防控工作。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）



他指出，自從武漢爆發新型冠狀病毒疫情，大陸對台灣同胞生命健康高度重視，多次及時向台灣通報疫情防控最新資訊，專門通報大陸與世衛組織分享新型冠狀病毒基因序列，和獲取相關基因序列途徑的資訊，即刻通報在大陸確診的台灣同胞的相關資訊，應台灣疾病管制部門要求，大陸也安排台灣防疫專家赴武漢現場考察，雙方加強溝通，為共同做好疫情防控工作。

第146屆世界衛生組織執委會3日於日內瓦展開，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）發言後，由中國與會代表率先發言。根據中央社報導，中方代表強調，自疫情爆發以來始終及時且透明地通報訊息，自1月3日起定期與世衛國家、地區組織和港澳台地區及時主動通報疫情資訊，迅速分享病毒基因序列，另外也有港澳台專家赴武漢實地考察。中方代表表示，未來也將實施各項防範措施，並且一如既往與世衛、有關國家及港澳台地區分享資訊。