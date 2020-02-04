周錫瑋稱「口罩不夠進口就好」　林俊憲狠酸：凸顯對疫情完全狀況外

▲周錫瑋於直播中稱「口罩不夠進口就好」。（圖／翻攝自Facebook／周錫瑋）



記者林銘翰／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，台灣掀起口罩之亂，前台北縣長周錫瑋4日開直播談及此事，認為口罩缺貨只要「進口就好啦！」、「進口口罩這麼簡單的事情」。對此，民進黨立委林俊憲痛批，就在全國團結起來防疫總動員的重要時刻，國民黨還是老樣子，只會說一些完全沒有助益的風涼話，更反問周錫瑋「如果進口就能解決，還輪得到你來公佈這個大發現嗎」。

林俊憲指出，隨著武漢肺炎疫情在世界各地出現，目前口罩短缺已經是全球現象。在歐洲等地，一盒口罩甚至可以賣到數千台幣的天價，質疑難道這就是周錫瑋所說的進口口罩嗎？當短缺成為全球現象時，有哪個國家還願意出口呢？

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者徐斌慎攝）



林俊憲表示，可以預期在疫情消退之前，台灣的口罩需求完全只能靠自己。幸好台灣平時就有口罩產能，政府也當機立斷禁止出口確保存貨、立即增購設備提升產能，只要過了這幾週的過渡期，口罩供應便不再那麼吃緊。

林俊憲更反諷，如果周錫瑋真的有辦法買到進口口罩，並且還不是一盒幾千元的天價，「就請你不要藏私，趕快與中央防疫單位聯繫，相信全國民眾都會很感激」，否則的話還是少說幾句，避免凸顯自己對疫情完全在狀況外的無知。

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