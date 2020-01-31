不孕女做試管懷雙胞胎！「3個月腹部爆痛」掛急診…醫驚：一個跑到子宮外了

▲做完試管嬰兒的盛姓媽媽說，自己懷孕3個月時腹部突然劇烈疼痛。（示意圖／取自pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

家住浙江省寧波市奉化區的38歲盛姓女子說，自己因為不孕症的關係，多年都沒能與老公有個愛的結晶，所幸透過試管嬰兒手術後，終於懷上了雙胞胎；不料剛滿3個左右時，肚子突然劇列疼痛，讓她緊張地趕緊到醫院就診。醫師檢查後著急表示，其中一個受精卵跑到子宮外，進而引發子宮外孕的症狀，必須趕緊開刀！

據《寧波晚報》報導，盛女說，她雖然幸運地懷上雙胞胎，不過懷孕3個月左右時，突然感覺肚子非常痛，她擔心好不容易有的孩子又沒了，只好到奉化區婦幼保健院產科檢查。醫師看完後立刻說，試管嬰兒手術的兩個受精卵一個在子宮內安家，一個竟調皮跑到輸卵管內，間接引發子宮外孕和腹腔內出血，這種情況的發生機率僅萬分之一，需要開刀治療，否則媽媽會有生命危險。

▼子宮外孕會危害媽媽的生命安全。（示意圖／達志影像）

盛媽媽和家屬都害怕開刀後會失去孩子，因此猶豫不決。主治醫生舒戀婷也擔憂拖太久會連累母體，只好持續積極溝通，建議病患快進行急診手術。等到媽媽妥協後，醫師為了最大限度地減少對子宮內胎兒的損害，只好將患者做輸卵管切除術，手術中發現，右側輸卵已經膨大並且有出血狀況，盆腔內出血量至少達到1000毫升。

單純的子宮外孕手術是婦產科常見手術之一，不過既要保住子宮內的胎兒，又要處理子宮外孕的狀況就顯得相當複雜，不僅要盡快安全完成手術，還要盡量做到不影響正常著床的胚胎。參與救治的醫生、護士、麻醉師密切配合，小心翼翼，才讓手術順利完成。

據悉，盛媽媽手術後恢復良好，子宮內的胎兒也繼續平安生長，雖然雙胞胎最終只剩下一個，但是能夠誕下一個健康活潑的寶寶，對她來說已經是相當幸運的事了。醫師表示，大多數子宮外孕患者都會有停經後不規則出血，或者腹痛情況，結合超音波、血液等各項檢查都可以在早期發現並治療，如果能早期發現並及時就診就不會有生命危險。

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