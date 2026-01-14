問世16年後爆紅！這款iPhone收購價「狂飆60倍」　業界揭原因

▲iPhone 4 被視為「非凡收藏品」。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

早已停產多年的iPhone4，竟在問世16年後迎來意外翻紅，回收與二手價格短時間內暴漲，最高甚至出現約60倍的漲幅。近日，「iPhone 4回收價上漲60倍」相關話題登上熱搜，引發網友熱烈討論。業界分析指出，iPhone 4再度走紅，與Z世代偏好復古美學、追求「低科技感」以及逃離數位焦慮的心態密切相關。

TechWeb報導，iPhone 4過去多被視為廢舊手機，回收價僅約5元人民幣（約新台幤23元），但近期部分機況良好的機型，轉售價格已達150至300元人民幣，全新未拆封的版本更被喊價至近千元人民幣。TechWeb查詢二手交易平台發現，目前多數iPhone 4的成交價格仍在百元人民幣以內，平台數據顯示，近7日平均成交價約為45元人民幣，但整體關注度明顯上升。

據了解，iPhone 4於2010年6月推出，配備3.5吋 Retina螢幕、A4處理器、500萬畫素後置鏡頭與iOS 4系統，方正的邊框設計與實體Home鍵，至今仍具高度辨識度。在當前曲面螢幕、挖孔設計成主流的手機市場中，其極簡且帶有復古氣息的外型，反而顯得與眾不同。

業界分析指出，iPhone4再度走紅，與Z世代偏好復古美學、追求「低科技感」以及逃離數位焦慮的心態密切相關。其500萬畫素鏡頭拍攝出的影像帶有明顯顆粒感與高對比效果，被形容為「低保真」風格，呈現出類似老電影的敘事氛圍。在TikTok上，#iPhone4Photography標籤累積播放量已突破5億次，成為年輕族群拍攝寫真與靜物的另類工具。

相較動輒上千元的復古膠片或CCD相機，iPhone 4入手門檻低、配件便宜，甚至可自行更換電池，維修成本不高，進一步助長其流行。不過，專家提醒，iPhone 4最高僅支援iOS 7.1.2，長期未更新恐存在資安風險，消費者也須留意炒作造成的價格泡沫，避免盲目跟風「高價接盤」。

