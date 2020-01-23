雙胞胎姊妹路口發傳單…繳不起房租被趕出門！街頭哭泣遇到超暖男

▲雙胞胎姊妹流落街頭，坐在陸橋樓梯間無助哭泣，警方上前關心。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區一對雙胞胎姊妹在路口發傳單，但收入不穩還付不出房租，日前晚間被房東趕了出來，她們不知所措，邊滴淚邊走到平常發放傳單的工作路口，還沿途闖紅燈！當時車水馬龍，喇叭聲此起彼落超危險！後來2人坐在陸橋樓梯哭泣，一名男子上前關心「需要幫忙嗎？」還出資讓姊妹倆住旅館！

據了解，36歲姊妹倆原本住在台北市，因精神疾病無法從事高階工作，只能靠著打零工勉強餬口，後來2人的父親幫她們在樹林區租房子，姊妹倆就在租屋處附近發傳單，但收入不穩，最後還遇到付不出房租的窘境。

▲呂姓善心人士（YAMAHA機車的北區總代理）協助提供物資，並出資由員警護送到附近旅社暫住，以免2女露宿街頭。（圖／記者陳雕文翻攝）

被房東趕出門，姊妹倆只能無助地走到路口的路橋樓梯上哭泣，一名呂姓熱心民眾路過發現，立刻釋出善意關心，巡邏員警見狀也上前了解狀況，查證身分後聯繫姊妹的父親。該父親表示，因在北市的住所空間狹窄無法共住，才會在樹林區租房子給女兒住。

呂姓善心人士（YAMAHA機車的北區總代理）協助提供物資，並出資由員警護送到附近旅社暫住，以免2女露宿街頭，姊妹的父親對於呂姓民眾及員警的協助表示十分感謝。

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