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武漢醫穿「4層衣+手套」接生　2名「高度疑似感染」孕婦順利分娩

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▲▼武漢醫療團隊接生。（圖／翻攝長江日報）

▲當地醫療團隊順利接生兩名疑似感染武漢肺炎的孕婦。（圖／翻攝長江日報）

記者曾俊豪／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，當地兩名高度疑似感染新型肺炎孕婦24日順利分娩，分別生下一子與一女，兩名新生兒經初步檢查均健康狀況良好。由於兩名孕婦都是「高度疑似感染」，讓醫療人員格外謹慎，不僅身穿2件手術衣、2件隔離衣服，還戴4層手套，加上護目鏡等設備，深怕接生時發生感染風險。

《長江日報》報導，今年27歲的馬莉（化名）懷孕38周，懷孕後一直定期孕檢，從未發現異常。她23日上午到江夏區人民醫院產檢，發現胎兒心跳過快，自己體溫偏高，經過胸部CT檢查，被高度懷疑為新型冠狀病毒肺炎，為避免風險，必須盡快分娩。

隔天一早，產科醫生與多位醫護人員便穿著防護衣，為馬莉剖腹，由於醫護人員都穿戴厚重的防護服和護目鏡，不僅視野受限，動作也變得沈重，手術時間比正常情況延長一倍。最終，手術論力完成，母女均平安，而產婦正在等待確診結果，新生而初步檢查無異常。

▲▼武漢醫療團隊接生。（圖／翻攝長江日報）

▲醫護人員「全副武裝」接生。（圖／翻攝長江日報）

另一起案例，則發生在同一天晚間，27歲的曉艷已懷孕36周多，由於發熱、胸悶、咳嗽長達11天，便到協和發熱門診就醫，經CT檢查發現肺部發生病變，高度疑似病毒性肺炎。為減少她的腹部壓力和後續肺炎治療順利進行，經專家聯合會診後，建議曉艷終止妊娠。

報導提到，手術中，曉艷始終不停咳嗽，且心率快，身體抖動，醫生除了完成手術，還在一旁加油打氣，「我們一起加油，除夕夜就可以見到小寶貝啦！」最終，曉艷順利生下3100克重的男嬰，之後就回到感染病房繼續治療。

報導提到，醫護團隊面對「特殊病人」，為避免感染風險，足足穿了四層衣服，分別有兩件手術衣、兩層隔離服，還配戴口罩、護目鏡等，這些東西都提升手術的難度，再加上手上的四層手套。經過一小時的手術結束，醫師呼出的氣體都已在防護罩上凝結成水蒸氣。

 
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