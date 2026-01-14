　
社會 社會焦點 保障人權

濃煙瀰漫焦糖味！二林台糖甘蔗園大火　烈焰狂燒2小時

▲台糖位於彰化二林的甘蔗園起火。（圖／翻攝自二林人的大小事 消防局提供）

▲台糖位於彰化二林的甘蔗園起火。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮台糖甘蔗園，昨（13）日下午發生一起離奇火警！一大片甘蔗田不明原因突然起火，火勢隨著風勢猛烈竄燒，現場濃煙密布，空氣中甚至瀰漫著濃濃的焦香氣味。消防局緊急出動大批人車前往灌救，緊急佈設多條水線搶救，4.5公頃的甘蔗園約1/4遭波及，詳細起火原因仍待消防局火調人員進一步調查。

昨日下午，二林鎮農場巷的台糖甘蔗園突然陷入火海，乾燥及強風助長下，火勢一發不可收拾，烈焰不斷蔓延，大量濃煙直竄天際，空氣中更飄散著燃燒甘蔗產生的一股特殊焦香味。由於甘蔗園面積達4.5公頃，情況一度相當危急。

▲台糖位於彰化二林的甘蔗園起火。（圖／翻攝自二林人的大小事 消防局提供）

▲台糖位於彰化二林的甘蔗園起火。（圖／翻攝自臉書／二林人的大小事）

消防緊急動員 佈設20水線強力灌救

彰化縣消防局在下午2點10分接獲報案後，立即派遣漢寶及中科分隊率先抵達現場。由於火場面積遼闊，首批人員立即請求支援，消防局隨後加派2輛水箱車及2輛水庫車趕赴現場。現場指揮官、漢寶分隊分隊長陳奕儒指揮投入救災。

救援人員在現場佈設了6條消防水線，動用約20條水帶進行強力灌救。在全力搶救下，火勢於下午3點05分獲得控制，隨後抵達的台糖人員也加入協助滅火，火勢最終於下午4點58分完全撲滅。

▲台糖位於彰化二林的甘蔗園起火。（圖／翻攝自二林人的大小事 消防局提供）

▲台糖位於彰化二林的甘蔗園起火。（圖／翻攝自臉書／二林人的大小事）

起火原因不明 消防呼籲謹防火災

據了解，這處甘蔗園總面積約4.5公頃，此次火警約燒毀其中四分之一。幸運的是，火勢並未蔓延至周邊建築，也未造成任何人員傷亡。目前消防局火調人員已介入調查，以釐清確切的起火原因。

消防局也藉此提醒民眾，近期氣候乾燥，田野雜草及農作易燃，呼籲民眾務必注意用火安全，切勿隨意燃燒雜物或丟棄菸蒂，以免引發火災，造成生命及財產損失。

