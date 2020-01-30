IKEA宣布中國境內全部分店暫停營運　Google關閉中港台所有辦公室

▲IKEA宣布關閉中國境內33家分店。（圖／翻攝自IKEA官網）



實習記者周依儒／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，繼星巴克和麥當勞後，全球最大傢俱零售業IKEA也宣布將要關閉中國境內所有的分店。而谷歌公司（Google）也於今（30）日早上宣布將會關閉中港台所有的辦公室，所有中港台員工即日起在家工作。

IKEA日前發表聲明以「家，世界上最溫暖的避風港」作為開頭，並表示近期的新型冠狀病毒肺炎牽動著每一個人的心，持續關注疫情的發展狀況之餘，顧客和員工的健康安全更是他們所在乎的事，因此決定在暫停部分的商場營業和所短營業時間後，將會在1月30日開始暫停所有的實體店面，不過線上商店仍會繼續服務。

▲IKEA總部在中國官網上發出的聲明 。（圖／翻攝自IKEA中國官網）



IKEA在中國一共有33家分店，從農曆春節前IKEA就已經宣布關閉武漢分店並停止武漢區域內所有的送貨、安裝和售後服務。另外，IKEA在中國大約雇用了1萬4000名的員工，這些員工也將會在家放有薪假直到恢復正常營業。

▲Google公司也宣布關閉中港台所有辦公室。（圖／達志影像／美聯社）



根據中央社報導，Google公司宣布將關閉台灣辦公室直到2月3日，並請香港辦公室的員工在家工作不需到公司。不過隨著肺炎疫情逐漸升溫，Google又表示會直接將中港台的辦公室關閉。但也有消息人士指出，依照現在疫情的擴散程度來看，估計關閉的時間可能會延長。

另外，臉書公司（Facebook）內部也已通知全球的辦公室，若非必要請不要到中國出差，不過員工仍然可以使用個人名義到中國，但回來後請自主進行14天的隔離。

▲日本許多企業紛紛宣布關閉在所有武漢的分店。（圖／美聯社）



除了上述企業外，日本快時尚品牌Uniqlo、無印良品（MUJI）、吉野家丼飯和Sukiya牛丼連鎖店等企業，都已紛紛宣布關閉武漢所有門市，目前尚未確定何時恢復正常營業。