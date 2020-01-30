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不斷更新／芬蘭出現首例確診　武漢肺炎國際疫情一次看

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▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透）

▲武漢肺炎確診病例在各國持續增加。（圖／路透）

記者陳亭伃、張方瑀、王致凱、詹雅婷、林瑩真、吳美依、丁維瑀／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎疫情延燒國際，目前各國確診狀況如下：

芬蘭：確診1例

芬蘭衛生與福利研究所29日表示，芬蘭證實出現首個新型冠狀病毒確診病例，患者為來自中國武漢的旅客。該名患者在芬蘭北部的醫院接受治療並與他人隔離，可能有15人曾與他接觸。

日本：確診11例

NHK報導，日本厚生勞動省30日說明，首架從武漢撤僑的專機上有3人驗出病毒，其中兩人並無症狀，目前武漢肺炎確診病例上升到11例。

日本厚生勞動大臣加藤勝信此前證實，國內一名病患是奈良縣的巴士司機，雖然本人沒有去過中國，但1月曾兩度接待武漢旅行團乘客，是國內第一起「本地感染」案例。

澳洲：確診7例

根據澳洲ABC新聞，昆士蘭州29日出現州內首起病例，國內確診病例增至7起。

昆士蘭州衛生局首席官員楊珍妮特（Jeannette Young）表示，一名44歲中國籍男性確診感染新型冠狀病毒，他來自湖北，在黃金海岸大學醫院接受隔離。由於擔心疫情擴散，一支剛入境的中國女子足球隊目前也在布里斯班（Brisbane）接受隔離觀察。

病患的一些家人也發生相關症狀，仍在等待檢驗結果出爐，病患曾到過的餐廳員工與顧客也被列入追蹤觀察名單。

澳洲新南威爾斯省衛生部門27日證實，一名從武漢飛往雪梨的21歲女子成為澳洲第5起病例，詳細發病情況還待診療調查。

澳洲25日上午確認維多利亞省一起確診案例後，根據最新消息，新南威爾斯省也證實有3起確診病例，讓澳洲總感染2019新型冠狀病毒的病例來到4人。衛生官員表示，新一波感染武漢肺炎的患者為3名男性，分別為53歲、43歲及35歲，3人都是剛從武漢回到澳洲，目前已處於隔離狀態。

澳洲衛生部長Jenny Mikakos稍早表示，維多利亞省確認的武漢肺炎確診病例50多歲男子，上周自中國返回澳洲，這是澳洲首個確診病例，目前正在墨爾本的醫院接受治療。

此外，澳洲25日也針對中國湖北省發布最高等級旅遊警示，呼籲澳洲公民不要前往當地旅遊。

阿拉伯聯合大公國：確診4例

根據《華盛頓郵報》、《美聯社》最新消息，阿拉伯聯合大公國於29日宣布，國內確診第一起新型冠狀病毒病例，不過目前確診已來到4例。

《彭博社》引述《阿聯酋通訊社》（WAM）報導，衛生和預防部表示，患者來自武漢，目前狀況穩定，正在接受醫療與觀察。

德國：確診4例

德國衛生部28日晚間確認，巴伐利亞州再發現3人感染新型冠狀病毒，他們都與首例感染病毒的患者存在接觸。德國已經發現4宗病毒感染病例。

德國衛生官員在發布會上介紹，首位確診男病患約在一周之前和一名中國女性有過接觸，疑似因為有潛伏期，當時那名女同事可能沒有出現明顯症狀。

馬來西亞：確診7例

馬來西亞衛生部29日凌晨發表聲明，證實再增添3宗新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診病例，目前馬來西亞累計確診病例增加至7宗，患者皆為中國遊客。

衛生部聲明表示，目前這3起確診病例中，其中一名女子是在馬來西亞受到傳染而患病。她是新加坡首宗確診病例患者的媳婦，因與其他家人入境至馬國柔佛州時，發現2名孩子也感染武漢肺炎，因此自願留下來照顧孩子，沒想到自己也在昨天感染新型冠狀病毒，成為馬國第5位確診病患。

另外2名確診病例，一名是在蘭卡威被確診的4歲女童，另一名則是在柔佛州發現感染的52歲男子，雙方目前已隔離並接受治療。

法國：確診5例

法國目前出現第5起確診病例。法國當局密切追蹤和患者有過密切接觸的其他人員。

先前法國的確診中，地點分別在巴黎、波爾多。波爾多患者為48歲法籍中國裔男子，曾到武漢出差，目前正在隔離當中；而巴黎患者正在巴黎比榭（Bichat）醫院接受隔離治療，第3例則是巴黎患者的家屬，現正隔離中。

加拿大：確診2例

根據《國家郵報》，加拿大英屬哥倫比亞省（B.C.）於28日宣布，溫哥華出現省內首宗「推定」（presumptive）病例，衛生廳長亨利（Bonnie Henry）表示，患者是一名年約四十多歲男子，時常至中國工作，上周從武漢回到溫哥華，26日因出現症狀主動聯繫當局，27日晚間接受疾病控制中心（BCCDC）檢測，結果呈現陽性反應。

亨利表示，患者目前「狀況良好」，並未住院，在沿海衛生管轄區的家中自我隔離，接受當局每日數次的追蹤狀，與少數家人保持聯繫，而親友沒有出現任何症狀。

根據《路透社》，加拿大公共衛生部26日證實，國內首名新型冠狀病毒患者的妻子也確診。

加拿大衛生部首席醫療官威廉姆斯（David Williams）表示，第2名確診病患為首名病患的妻子，是一名五十多歲女性，目前沒有產生任何症狀，但持續維持自我隔離的狀態，接受衛生部的監控。

加拿大衛生部門25日晚間證實，收到第一起新型冠狀病毒確認的「推定病例」（presumptive case），患者為一名來自湖北省50歲中國籍男子，他在22日抵達多倫多後出現呼吸道疾病症狀，第2天自行就醫。聲明中指出，該名男子病情穩定，正在院內治療，他的家屬也都在隔離中。

泰國：確診14例

綜合《東網》、《澎湃新聞》報導，泰國衛生部28日證實新增6起確診病例，全國境內確診累積至14例。新增的6名病患當中，5人來自湖北省的同一個家庭，另一人來自重慶。

泰國26日累積8起確診的新型冠狀病毒病例，公共衛生部長參威拉軍（Anutin Charnvirakul）與交通、旅遊相關部門召開緊急會議。

參威拉軍表示，「我們可以控制情勢，對於自己處理危機的能力有信心。」他也補充，其中3名患者正在接受治療，5人已經治癒回家，強調篩檢系統起了作用，並強調「如果（疫情）達到危及公共健康的程度，我們將會採取更多行動。」

泰國公共衛生部24日發現第5例新型冠狀病毒肺炎病例，患者為武漢訪泰女遊客，目前情況已經好轉。

新加坡：確診7例

根據《南華早報》，新加坡27日確診第5起新型冠狀病毒病例。一名56歲中國籍婦女18日與家人從武漢飛往新加坡，目前被安置在國家傳染病中心（NCID）內隔離治療，狀況穩定。目前確診已來到7例。

新加坡衛生部23日表示，一名搭乘中國南方航空班機從廣州來新加坡的中國籍男子，確認感染武漢肺炎，衛生部已開始追蹤與他有過接觸的9名旅伴與同班機約30名其他乘客。

斯里蘭卡：確診1例

斯里蘭卡一名高級衛生官員於27日證實，國內確診第一起冠狀病毒病例。

衛生部首席流行疾病學家薩馬拉維拉（Sudath Samaraweera）表示，一名四十多歲的中國籍女性19日來到斯里蘭卡旅遊，25日身體不適，27日被檢測出感染新型冠狀病毒。

柬埔寨：確診1例

根據《曼谷時報》（Bangkok Post），柬埔寨衛生部長蒙文興（Mam Bunheng）於27日證實，國內出現首宗新型冠狀病毒病例。

蒙文興表示，病患是一名中國籍男子，本月稍早與家人從武漢來到柬埔寨沿海城鎮施亞努市（Sihanoukville），目前情況穩定。

南韓：確診4例

《韓聯社》27日指出，南韓出現第4例確診病例，是一名曾訪問過武漢的55歲南韓男子，他在20日入境時毫無症狀，21日才出現感冒症狀就醫，25日出現發熱、肌肉酸痛等病徵，26日確診。

南韓第一起確診病例為35歲中國籍武漢女性，她於19日抵達仁川國際機場後被發現有高燒等症狀，轉入指定醫療機構接受隔離治療，20日確診感染2019新型冠狀病毒肺炎；24日南韓境內又發現一名2019新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV，又稱武漢肺炎）確診患者，這名日前從中國武漢入境的患者呈現新型冠狀病毒陽性反應；根據韓聯社25日取得的最新消息，該名男病患目前病情穩定，正在指定醫院接受治療。

《韓聯社》24日指出，有69人須接受新型冠狀病毒隔離篩檢。

美國：確診5例

美國疾病管制與預防中心 （CDC）於26日證實，境內新增2起確診病例，其中一名病患在加州洛杉磯，另一名在亞利桑那州馬里科帕郡。美國目前累積5人確診武漢肺炎，病患全都有武漢旅遊史。

美國疾病控制與預防中心（CDC）在當地時間26日晚間宣布，一名來自中國武漢的旅客在加州橘縣（Orange County）確診，正在醫院接受隔離治療。此例為美國境內第3起確診案例。

美國疾病控制與預防中心（CDC）24日宣布，芝加哥一名60歲女子從武漢返美後，確定感染新型冠狀病毒，為全美第2例。

另外，21日下午宣佈美國首位確診的患者為一名30多歲的男子，在1月15日從武漢返回華盛頓州西雅圖，隨後前往華盛頓州的一家醫院就診，將檢體交由檢驗中心後確診。

越南：確診2例

一名來自中國武漢市的男子入境越南探視早在當地工作的兒子，兩人發燒前往醫院接受治療後驗出感染武漢肺炎新型冠狀病毒。越南衛生部表示，這2起有父子關係的病例顯示疫情人傳人。

尼泊爾：確診1例

尼泊爾衛生官員證實，一名在武漢留學的尼泊爾學生出現新型冠狀病毒感染症狀，檢測確定呈陽性。

世界衛生組織宣布，中國新型冠狀病毒疫情並不構成國際公共衛生緊急事件（PHEIC）。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，雖然疫情在中國境內屬於緊急情況，但尚未演變為全球公衛危機；WHO評估，疫情在中國爆發風險為「極高」，在區域和全球範圍內爆發風險則為高。不過，WHO將重新開會，評估是否宣布緊急狀態。

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