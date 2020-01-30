不只防武漢肺炎！陸專家：現在是防新型冠狀病毒感染　讚8市民事前諸葛亮

▲曾光戴口罩接受媒體訪問。（圖／翻攝《人民直播》）

記者陳俊宏／綜合報導

2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情延燒，大陸疾控中心流行病學首席科學家、國家衛健委高級別專家組成員曾光表示，之前防的是新型冠狀病毒肺炎，現在是防新型冠狀病毒感染。而在疫情爆發前，有8名武漢市民稱「武漢出現新的SARS」，他也稱讚這些人是「事前諸葛亮」。

根據30日上午8時1分公布的最新疫情數據顯示，大陸全境確診病例達7736例，疑似病例為9267例，其中死亡人數達170人、治癒人數124人。相較於29日的資料，確診病例一共增加1739例，就連西藏也出現首例病例，大陸相當於「全國淪陷」。

曾光29日晚間接受《環球時報》總編輯胡錫進採訪表示，「我們防的新型冠狀病毒肺炎，現在是防新型冠狀病毒感染，可能有些病人不到肺炎的程度，但是他是傳染源。」

▼武漢肺炎疫情延燒。（圖／路透社）

曾光說，「所以我們現在診斷標準全都變了，將來診斷標準又新增加的聚集性病例，我們診療方案診療標準已經第四稿了，說明什麼？病情變化得快，我們只在適應，只在跟著它賽跑。」

胡錫進詢問，在疫情剛開始時，有8名武漢市民就預警說，武漢出現新的SARS，專家組當時知道這件事嗎？曾光回應，這些人是可敬的，「我們事後評論，可以給他們很高的評價，他們是『事前諸葛亮』。但科學講究的是相信證據，做出判斷還是得拿出依據。」