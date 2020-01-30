酸菜凍魚糍粑「凍菜」饗客　貴州侗年名列非物質文化遺產

▲侗族民眾包糍粑過侗年。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

今年農曆年將近，而大陸的少數民族侗族也有屬於自己的「侗年」習俗，侗年在侗語稱「凝甘」，又稱冬節或楊節，時間在每年農歷十一月初一，2011年5月23日由貴州省榕江縣申報，經大陸國務院批准列入第三批國家級非物質文化遺產名錄。

「侗年」節日期間，侗族各家宰殺家禽牲畜，請客訪友，宴飲作樂。在節日前一天，備豆腐、魚蝦，當晚用酸水煮熟，經一夜冷卻成「凍菜」，節日當天便以「凍菜」祭祀祖先。這天侗家備好各種酸菜、凍魚、糍粑以饋親友，叫「吃楊粑」。過農歷大年時，對方要如數奉還，稱「還楊粑」。

▲侗族民眾在貴陽侗年活動中演唱琵琶歌。（圖／翻攝自《新華社》）

2019貴陽侗年係列活動在貴陽市舉行，近千名侗族同胞身著節日盛裝，通過攔門酒、打糍粑、演唱侗族大歌和琵琶歌等形式，載歌載舞歡度侗年。侗年2007年被列入貴州省第二批非物質文化遺產名錄，2010年5月18日列入大陸第三批國家級非物質文化遺產名錄推薦項目名單。

根據大陸在2010年的人口普查，貴州為侗族人口第一大省份，有侗族1628568人，佔侗族人口的55.01%，以及貴州少數民族人口的12.21%，全省人口的4.62%，侗族是次於漢、苗與布依族，名列貴州第四大民族。