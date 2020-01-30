　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

酸菜凍魚糍粑「凍菜」饗客　貴州侗年名列非物質文化遺產

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲侗族民眾包糍粑過侗年。（圖／翻攝自《中新社》）

▲侗族民眾包糍粑過侗年。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

今年農曆年將近，而大陸的少數民族侗族也有屬於自己的「侗年」習俗，侗年在侗語稱「凝甘」，又稱冬節或楊節，時間在每年農歷十一月初一，2011年5月23日由貴州省榕江縣申報，經大陸國務院批准列入第三批國家級非物質文化遺產名錄。

「侗年」節日期間，侗族各家宰殺家禽牲畜，請客訪友，宴飲作樂。在節日前一天，備豆腐、魚蝦，當晚用酸水煮熟，經一夜冷卻成「凍菜」，節日當天便以「凍菜」祭祀祖先。這天侗家備好各種酸菜、凍魚、糍粑以饋親友，叫「吃楊粑」。過農歷大年時，對方要如數奉還，稱「還楊粑」。

▲侗族民眾在貴陽侗年活動中演唱琵琶歌。（圖／翻攝自《新華社》）

▲侗族民眾在貴陽侗年活動中演唱琵琶歌。（圖／翻攝自《新華社》）

2019貴陽侗年係列活動在貴陽市舉行，近千名侗族同胞身著節日盛裝，通過攔門酒、打糍粑、演唱侗族大歌和琵琶歌等形式，載歌載舞歡度侗年。侗年2007年被列入貴州省第二批非物質文化遺產名錄，2010年5月18日列入大陸第三批國家級非物質文化遺產名錄推薦項目名單。

根據大陸在2010年的人口普查，貴州為侗族人口第一大省份，有侗族1628568人，佔侗族人口的55.01%，以及貴州少數民族人口的12.21%，全省人口的4.62%，侗族是次於漢、苗與布依族，名列貴州第四大民族。

ET快訊
范瑋琪感動：日本都捐1000萬個口罩了！千人蓋樓尷尬揪「2大
還會比清晨更冷！全台「低溫特報」齊發　12縣市今晚爆冷探6°
台鐵烏日站旅客跌落軌道　遭普悠瑪撞上當場死亡
Kobe愛妻首發聲！IG曬全家5人溫馨照「願丈夫女兒永遠與我
台灣首例！1家8人「裝憂鬱詐保10年」狂撈6000萬元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

潛伏期「超過14天」！合肥官方公佈病患「活動軌跡」

父親發燒被隔離...17歲腦癱兒獨自在家去世　他曝「心碎真相」：6天沒吃沒喝

廣東汕頭確診12例武漢肺炎！　其中11例為「家庭聚集性」病例

華聞快遞／廣西暫停省際客運班車進出

疫情升溫香港全城搶口罩！　各區凌晨現「百人長龍」...女學生：6點就來了

武漢肺炎患者康復後有抗體？人和寵物會互相傳染？　陸專家說話了

疫情仍處於擴散階段！李克強召開防疫會議：形勢複雜嚴峻

酸菜凍魚糍粑「凍菜」饗客　貴州侗年名列非物質文化遺產

不只防武漢肺炎！陸專家：現在是防新型冠狀病毒感染　讚8市民事前諸葛亮

西藏出現首例確診！　武漢肺炎「大陸全國淪陷」

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

兩女演員神配音迪士尼壞人音樂劇　「分飾五角」唱出靠北公主心聲！！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

怕著涼！喵皇花椰菜上「蒸屁屁」　尾巴狂甩嚇壞網：母湯喔

武漢肺炎再升溫...全台瘋搶口罩 蘇貞昌呼籲：不要囤積或送國外！

Kobe找到了！墜機9人遺體全尋獲　直升機撞山墜毀「可能濃霧中迷航」

潛伏期「超過14天」！合肥官方公佈病患「活動軌跡」

父親發燒被隔離...17歲腦癱兒獨自在家去世　他曝「心碎真相」：6天沒吃沒喝

廣東汕頭確診12例武漢肺炎！　其中11例為「家庭聚集性」病例

華聞快遞／廣西暫停省際客運班車進出

疫情升溫香港全城搶口罩！　各區凌晨現「百人長龍」...女學生：6點就來了

武漢肺炎患者康復後有抗體？人和寵物會互相傳染？　陸專家說話了

疫情仍處於擴散階段！李克強召開防疫會議：形勢複雜嚴峻

酸菜凍魚糍粑「凍菜」饗客　貴州侗年名列非物質文化遺產

不只防武漢肺炎！陸專家：現在是防新型冠狀病毒感染　讚8市民事前諸葛亮

西藏出現首例確診！　武漢肺炎「大陸全國淪陷」

防疫瘋搶「口罩」免驚！醫生曝：這3種人才需要隨時帶

失戀根本一塊蛋糕！這些歐美明星愛光速換伴　彼得還來個「越級打怪」

NFL／Kobe精神永存！　超級盃賽前將全場默哀緬懷傳奇

網傳販售回收口罩！益江怒報案揪惡意造謠者：目前賣的非該批號

武漢肺炎防疫升級　林智堅下令「第一線公務人員全面戴口罩」

蘋果2021年傳推iPhone 9 Plus　指紋辨識Touch ID回歸嵌入電源鍵！

台大醫院疫病門診「限第二類病患」　開診首日就有18人來

1/31限制「莫斯科、北京」直達列車　俄羅斯擴大封閉抗武漢肺炎

籃網開賽默哀儀式　保留2席給Kobe與吉安娜

武漢肺炎宜蘭疑似個案共19名　17名已排除2人檢驗中

【這!就是街舞3】海選報名中｜ 跨舞種高手 等你來battle

大陸熱門新聞

武漢肺炎患者抗病過程曝！

陸生po抗議信　要求教育部道歉

武漢肺炎疫情轉折？前中醫總指揮說話

陸一線醫護帶尿布上班　睡姿照瘋傳

撬開保險箱！他只拿116萬：做壞人不能太絕

北京確診111例　疫情進入擴散期

西藏首例確診！武漢肺炎大陸全國淪陷

陸援鄂團隊抵達武漢　專家：2/6前都是關鍵

沒錢治武漢肺炎　孕婦僅12天病逝

更／港增至10例！感染者同乘系統上線

海帶為什麼要打結？　營養師揭露「2功用」

不只防武漢肺炎！陸專家：現在是防新型冠狀病毒感染

防武漢肺炎　陸民眾自製超狂面具

加速疫苗研發！阿里雲向全球免費開放AI算力

更多熱門

相關新聞

侗戲開演前還要進行「神秘儀式」

侗戲開演前還要進行「神秘儀式」

「侗戲」是貴州、湖南和廣西地區的少數民族戲曲藝術，2006年5月20日經大陸國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄，大約產生於清代嘉慶至道光年間，在表演形式和時機上都有專門的規定，在上世紀初葉出現興盛，旁支的流派包括特別唱腔的小廣侗戲。

為救弟省錢吃5年辣椒拌飯！21公斤女大生病逝得年24歲

為救弟省錢吃5年辣椒拌飯！21公斤女大生病逝得年24歲

男坐電梯踩空「30樓直墜8樓」

男坐電梯踩空「30樓直墜8樓」

利喙敲琴鍵！公雞彈電子琴　2個月學會3首

利喙敲琴鍵！公雞彈電子琴　2個月學會3首

她遺失身分證結果「多了個老公」

她遺失身分證結果「多了個老公」

關鍵字：

侗族侗年貴州貴陽

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪崩潰：恨吧，我全家暴斃你最開心！

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應

范瑋琪「開工能多生產口罩給我們同胞嗎」

焦糖哥哥爆「狗官真相照」！

被當金芭黎舞小姐　正妹氣炸提告

口罩商違反藥事法被下架　屏東議員說話

WHO祕書長：中國值得感謝與尊重

凍番薯！入冬最強寒流發威　今晨5.1度還要冷3天

口罩搶購潮　低溫排隊百公尺購買

武漢肺炎患者抗病過程曝！

陸生斥台違背人權　賴清德回應

演奏會看一半被叫上台　一看竟是鐵肺天后

英女王婚前早答應放哈利自由！梅根「想要皇室封號」拒絕

台灣首例　1家8人裝憂鬱詐保6千萬元

更多

最夯影音

更多
馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助
解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面