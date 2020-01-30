武漢肺炎全球達7808例　WHO祕書長：中國值得我們的感謝與尊重

記者黃翊婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞28日會見大陸國家主席習近平，隔日召開記者會說明疫情，並對陸方的處理態度表示讚賞，高層人員對疫情了解相當詳盡，也願意與各界「非常坦率」討論，將所有資訊透明化，對全球防疫工作有很大的幫助。

【08:14更新】

武漢肺炎大陸全境確診人數增加至7736例（西藏出現首例確診），法國增加1例、芬蘭1例，全球總計共7808例。

▲譚德塞。（圖／翻攝自WHO直播）

根據《路透》報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，28日與大陸國家主席習近平、國家衛生健康委員會主任馬曉偉、國務委員兼外交部長王毅會面，期間談到相關防疫措施以及病毒數據，處理方式、疫情資訊都很透明化，也願意與各界分享，「他（習近平）對疫情的了解及參與讓我印象深刻，也受到許多鼓舞」、「中國值得我們的感謝與尊重」。

譚德塞也提到，近期病毒的擴散情況迅速，特別是人與人之間的傳播，這讓WHO感到相當擔憂，假如疫情在衛生系統較薄弱的國家爆發，那將會是非常嚴重的問題，因此現階段是防疫的關鍵時刻，陸方也同意讓WHO派遣國際專家團隊協助，但目前尚未討論詳細的部署細節以及時間。

▼▲大陸全境統計，武漢肺炎目前確診人數為7201人。（圖／路透）

而根據30日上午7時06分的公開資料顯示，大陸全境目前的確診人數為7201人，相較於29日增加2570例病例，疑似病例為9267例，總計死亡人數達170人、125人治癒。

海外情況方面，泰國確診14例、新加坡10例、日本8例、澳洲7例、美國5例、阿拉伯聯合大公國5例、韓國4例、法國4例、德國4例、馬來西亞3例、越南2例、尼泊爾1例、加拿大1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例。