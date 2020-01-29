「出院的人愈來愈多」　武漢肺炎疫情出現轉折？前中醫總指揮說話

▲武漢肺炎確診人數不斷增加。（示意圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）不斷出現確診案例，不過大陸中工院院士張伯禮29日卻說，根據武漢近期變化的數據，新增的病例開始減少，出院的病例開始增加，疫情的反曲點可能準備出現了，「這一點顯示了非常好的前景，也讓我們看到了希望。」

綜合陸媒報導，張伯禮是2003年大陸對抗SARS的中醫總指揮，同時也是天津專家組的成員，在疫情抗戰的方面有相當豐富的經驗。他提到，根據先前SARS中總結的經驗，這次在對抗新型冠狀病毒的過程中，反應速度與反應機制、對抗方法都更有效率。

張伯禮說，在上次的SARS中，相關單位花了3、4個月，甚至高達半年的時間，才把病毒搞清楚，這次的進程大幅度加快，只花了10天左右的時間，「包括這次武漢的暫時關閉出城交通措施，以及利用大數據來做監控，這些都是在之前SARS中做不到的，大數據這次立了大功。」

▼張伯禮指出，大數據在這次的新型冠狀病毒疫情上立了大功。（圖／翻攝《央視》）



張伯禮指出，除了大數據以外，中醫藥治療在這次的疫情發揮了更主動的作用，身分出現變化，從過去的參與者，轉變成現在的主力軍，「由中醫醫生組建隊伍參與治療，也取得了很大的成果。」

「根據武漢近期疫情變化的數據，我們期盼的拐點（反曲點）可能將要出現。」張伯禮提到，武漢新增的病例開始減少，出院的病例增加，出院的病例超過死亡的病例，顯示了非常好的前景，讓人看到希望，「當然死亡的病例還要下降。」

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▼陸媒《長江日報》統整的出院案例。（圖／翻攝《長江日報》）

