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武漢肺炎患者抗病過程曝！「連燒6天6夜、1天喝50斤水」

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▲▼武漢肺炎。（圖／路透）

▲武漢肺炎爆發至今確診已達6081例。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎延燒至今治癒人數已達118例，其中江西萍鄉有一位確診的陳姓病患日前已治癒出院。不過，他回憶起和病毒對抗的過程指出，他那時覺得自己都快挺不過來了，畢竟一個人「連續高燒6天6夜」，加上他1天就喝了50斤水，最後還有護理師和醫師在一旁不斷的加油打氣，才讓他順利度過難關。

綜合陸媒報導，49歲的陳姓男子去年12月25日曾去武漢做家禽（土雞）生意，1月2日返家後，未料過了3天突然就出現咳嗽的症狀，7日高燒至39.4度，而經萍鄉市人民醫院CT檢查顯示他肺部病灶大，實變明顯，並存在胸悶、氣促，血氧飽和度下降，病情危重，最後在21日確診。

萍鄉市衛健委相關負責人表示，經間隔24小時兩次採集陳姓男子的生物標本，進行新型冠狀病毒核酸檢測，結果都呈陰性，且該病人已連續多日無發燒、咳嗽等臨床表現，因此順利出院。

「我好啦！真的全好啦！」陳男指出，他與病毒對抗的過程期間差點以為自己挺不住，畢竟他連續高燒6天6夜，但還是堅持一天喝50斤的水，加上醫師與護理師的細心照料，才讓他度過此次難關。

值得注意的是，陳男出院後目前都是在家靜養，「我連門口都沒有走出去，一直待在家裡面」。此外，他還呼籲所有的病患都有責任，千萬不要到繁華、熱鬧的地方去散播病毒，「我相信戰勝這個小病魔不是問題」。

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