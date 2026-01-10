尪劈腿人妻還生子！嗆：一毛都不給　1關鍵助元配逆轉獲賠120萬

▲結婚30多年的丈夫劈腿人妻同居生下女兒。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

一名人妻發現，結婚逾30年的丈夫不僅外遇人妻同居還產下一女，協議離婚時，又遭夫冷嗆「一毛錢也不會給」。心碎的她向兩人提告求償160萬元精神慰撫金。案經法院審理，被告辯稱她早已知情且分居多年、提告已過時效，法官認定2人行為已嚴重侵害配偶權，侵權行為具持續性，判決兩人須連帶賠償120萬元。

手機LINE對話露餡

根據判決書，這對夫妻結婚已超過30年，育有子女。元配主張，夫妻倆原本感情融洽，共同經營家庭。然而，她在去年農曆年間，意外從其手機中發現，丈夫與一名女子有大量親密對話，內容不僅互稱「老公、老婆」，表達愛意與思念，更多次提及一名女童的生活細節。

元配進一步發現，丈夫與女子有許多摟抱、慶生、出遊過夜的親密合照。經她當面質問，丈夫最終坦承外遇且已與其生下一女。元配試圖理性處理，於今年4月協議離婚並要求財產合理分配，但丈夫態度傲慢，嗆聲「一毛錢也不會給」，僅簽下懺悔書後便置之不理。

更讓元配崩潰的是，她之後親赴女子住處，竟當場目睹丈夫與女子懷抱幼女，狀似幸福一家三口親密同行。元配認為，兩人行為嚴重踐踏她的婚姻與人格尊嚴，導致她長期失眠、焦慮、需就醫治療，因此依《民法》侵權行為規定，向兩人連帶求償160萬元。

丈夫反控分居多年 提告已過時效

對於元配的指控，丈夫在法庭上提出多項抗辯。他主張，夫妻倆早在多年前就已分居，感情淡薄，因此他與女子交往並未破壞有價值的婚姻關係。他還提出與元配的LINE對話紀錄，顯示她早在3年前就曾在對話中說「她不適合你，離開她，你才有未來」，「我只是怕你被她老公知道，弄得你身敗名裂」證明她早已知悉婚外情，卻拖延至去年才提告，請求權已超過2年的消滅時效。

丈夫更反控，元配無故離家長達7年，未盡同居義務，對婚姻破綻有過失，應自行負責。他主張即使法院判賠，金額也應大幅降低至10萬元。女子則辯稱，她是在元配離家後才與男方交往，主觀上無破壞他人婚姻的惡意，且獨立負擔女兒養育費用，要求駁回告訴或酌減賠償。

法院認定 時效未消滅

法院審理後，首先根據對話截圖、親密合照及子女出生證明等事證，確認2人在婚姻存續期間發生親密關係並產女，此行為已明顯逾越社會一般男女正常社交分際，構成情節重大的侵害配偶權。

針對關鍵的「消滅時效」爭點，法官認為，侵權行為損害賠償請求權的2年時效，應自「知有損害及賠償義務人」時起算。雖然元配可能早在3年前就察覺兩人交往曖昧，直至今年4月仍持續交往、共同撫養孩子，侵害行為並未終了，因此時效起算點應往後延。元配於今年7月提告，並未超過時效。判決丈夫與邱女須連帶賠償120萬元。