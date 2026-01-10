　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

尪劈腿人妻還生子！嗆：一毛都不給　1關鍵助元配逆轉獲賠120萬

▲結婚30多年的丈夫劈腿人妻同居生下女兒。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

▲結婚30多年的丈夫劈腿人妻同居生下女兒。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

一名人妻發現，結婚逾30年的丈夫不僅外遇人妻同居還產下一女，協議離婚時，又遭夫冷嗆「一毛錢也不會給」。心碎的她向兩人提告求償160萬元精神慰撫金。案經法院審理，被告辯稱她早已知情且分居多年、提告已過時效，法官認定2人行為已嚴重侵害配偶權，侵權行為具持續性，判決兩人須連帶賠償120萬元。

手機LINE對話露餡 

根據判決書，這對夫妻結婚已超過30年，育有子女。元配主張，夫妻倆原本感情融洽，共同經營家庭。然而，她在去年農曆年間，意外從其手機中發現，丈夫與一名女子有大量親密對話，內容不僅互稱「老公、老婆」，表達愛意與思念，更多次提及一名女童的生活細節。

元配進一步發現，丈夫與女子有許多摟抱、慶生、出遊過夜的親密合照。經她當面質問，丈夫最終坦承外遇且已與其生下一女。元配試圖理性處理，於今年4月協議離婚並要求財產合理分配，但丈夫態度傲慢，嗆聲「一毛錢也不會給」，僅簽下懺悔書後便置之不理。

更讓元配崩潰的是，她之後親赴女子住處，竟當場目睹丈夫與女子懷抱幼女，狀似幸福一家三口親密同行。元配認為，兩人行為嚴重踐踏她的婚姻與人格尊嚴，導致她長期失眠、焦慮、需就醫治療，因此依《民法》侵權行為規定，向兩人連帶求償160萬元。

丈夫反控分居多年　提告已過時效

對於元配的指控，丈夫在法庭上提出多項抗辯。他主張，夫妻倆早在多年前就已分居，感情淡薄，因此他與女子交往並未破壞有價值的婚姻關係。他還提出與元配的LINE對話紀錄，顯示她早在3年前就曾在對話中說「她不適合你，離開她，你才有未來」，「我只是怕你被她老公知道，弄得你身敗名裂」證明她早已知悉婚外情，卻拖延至去年才提告，請求權已超過2年的消滅時效。

丈夫更反控，元配無故離家長達7年，未盡同居義務，對婚姻破綻有過失，應自行負責。他主張即使法院判賠，金額也應大幅降低至10萬元。女子則辯稱，她是在元配離家後才與男方交往，主觀上無破壞他人婚姻的惡意，且獨立負擔女兒養育費用，要求駁回告訴或酌減賠償。

法院認定 時效未消滅

法院審理後，首先根據對話截圖、親密合照及子女出生證明等事證，確認2人在婚姻存續期間發生親密關係並產女，此行為已明顯逾越社會一般男女正常社交分際，構成情節重大的侵害配偶權。

針對關鍵的「消滅時效」爭點，法官認為，侵權行為損害賠償請求權的2年時效，應自「知有損害及賠償義務人」時起算。雖然元配可能早在3年前就察覺兩人交往曖昧，直至今年4月仍持續交往、共同撫養孩子，侵害行為並未終了，因此時效起算點應往後延。元配於今年7月提告，並未超過時效。判決丈夫與邱女須連帶賠償120萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6904 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／緬甸宣布「徹底夷平」KK園區！　635詐騙據點全數炸毀
經典「勝利衝鋒」彩繪WRX毀了！　慘剩車殼畫面曝
帶1物回台　女遭罰20萬！房子險被查封

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

色警進女同事房間偷生理褲　慘被判降2級改敘...再罰10萬

台中阿北騎車自摔送醫！出院沒錢搭車無人理　暖警出手護送

豬瘟期間帶「1盒豬肉乾」中國回台　女遭罰20萬！房子險被查封

獨／高雄警官疑酒容上班拒測！檢舉電話狂灌督察室　警局加重懲處

中和女騎士右轉未注意！路口擊落YouBike　2人撞一堆到地受傷

律師幫警辯護！遭嗆「筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」　士檢澄清沒說過

尪劈腿人妻還生子！嗆：一毛都不給　1關鍵助元配逆轉獲賠120萬

中警結合民間捐「130防寒衣加白米」　陪弱勢獨老過冬

幫詐團「臥底辦案」淪車手！她醒了拒交百萬　慘被黑吃黑硬搶

貨車轉彎30支瓦斯鋼瓶滾下來！卡阿里山林鐵平交道　驚悚畫面曝

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

色警進女同事房間偷生理褲　慘被判降2級改敘...再罰10萬

台中阿北騎車自摔送醫！出院沒錢搭車無人理　暖警出手護送

豬瘟期間帶「1盒豬肉乾」中國回台　女遭罰20萬！房子險被查封

獨／高雄警官疑酒容上班拒測！檢舉電話狂灌督察室　警局加重懲處

中和女騎士右轉未注意！路口擊落YouBike　2人撞一堆到地受傷

律師幫警辯護！遭嗆「筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」　士檢澄清沒說過

尪劈腿人妻還生子！嗆：一毛都不給　1關鍵助元配逆轉獲賠120萬

中警結合民間捐「130防寒衣加白米」　陪弱勢獨老過冬

幫詐團「臥底辦案」淪車手！她醒了拒交百萬　慘被黑吃黑硬搶

貨車轉彎30支瓦斯鋼瓶滾下來！卡阿里山林鐵平交道　驚悚畫面曝

詹皇致命失誤里程碑變「里程悲」！唐西奇犯滿氣炸、湖人13勝狂紀錄遭中斷

2025經濟成績單曝光！謝金河指台灣1數據「贏其他亞洲國家」

川普大轉彎！撤回「中國無人機封殺令」　官員曝：為了川習會

金唱片紅毯／ALLDAY PROJECT霸氣登場　主持人告白：老公是你們粉絲

大陸「鼻病毒」爆發！醫示警：C型易誘發氣喘過敏　2類人風險高

陸獨居安全APP「死了麼」爆紅　名稱卻被批評「不吉利」

《九重紫》男星遭爆「出軌2男金主」換資源！　粉絲怒列7宗罪公審

日本恐「一夜之間」擁有核武！拜登曾警告習近平　鈽超過民用需求

金唱片紅毯／CORTIS打頭陣現身！突親切撂中文　紅毯跑錯路全場笑了

技師年薪380萬元「招不到人」！　福特CEO：國家陷入困境

【是有這麼好吃？】兔兔吃香蕉不小心噎到　直接變身小飛兔XD

社會熱門新聞

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

父中國工作失聯　女兒滑FB見心碎真相

妹子搭機車反向跨坐騎士腿上　畫面引眾怒

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

9千片過期豬排吃下肚　惡老闆慘了

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

辛柏毅失聯73小時！海面照明彈不斷

獨／高雄情侶倒房內1死1命危　現場留藥物

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

「小白機」藏2億筆個資　知名房仲羈押禁見

更多熱門

相關新聞

彰化「龍虎神壇」爆紅　43年老建築開箱

彰化「龍虎神壇」爆紅　43年老建築開箱

近日一座隱身在彰化福興鄉的神壇突然在網路上爆紅！因為它的外觀神似高雄蓮池潭的「龍虎塔」，被網友們封為「彰化版龍虎塔」。事實上，這座造型特殊的建築，921大地震屹立不搖，至今矗立43年，是當地人才知道的特色地標，近日在網路爆紅後，也吸引許多好奇民眾前來拍照打卡，連幼兒園和學校都組團來參觀，讓寧靜的鄉間小道熱鬧了起來。

父中國工作失聯　女兒滑FB見心碎真相

父中國工作失聯　女兒滑FB見心碎真相

尪載女同事開會被認外遇　人妻怒討100萬結果曝

尪載女同事開會被認外遇　人妻怒討100萬結果曝

國3南和美段5車連環撞2人受困　後方回堵8K

國3南和美段5車連環撞2人受困　後方回堵8K

3歲幼子恐成人球　彰化單親媽心碎求助

3歲幼子恐成人球　彰化單親媽心碎求助

關鍵字：

彰化離婚損害賠償配偶權外遇小三同居

讀者迴響

熱門新聞

愛愛完「不認郭書瑤是女友」還消失

拍片喊會看外流挨批！團隊坐著道歉：沒惡意

遭15男撕光衣服！25歲女淪哈瑪斯性奴

快訊／《飛魚高校生》管麟認愛同時宣布求婚

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

野生蔡依林「臉完全沒遮」吃早午餐！

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

最容易「姐弟戀」的三大星座！

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

更多

最夯影音

更多
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面