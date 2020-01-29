「新型冠狀病毒比SARS狡猾」！陸專家：很難區分到底是流感、肺炎還是感冒

▲曾光形容新型冠狀病毒比SARS狡猾。（圖／翻攝央視新聞截圖，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情不斷擴散，至今確診人數已高達6078例，死亡人數也達132例。對此，大陸國家衛健委高級別專家組成員曾光指出，新型冠狀病毒實際上比SARS「狡猾」，目前可能還有很多輕症，可能也就跟一般的「感冒」差不多，所以這場仗是在敵我界限不清楚下展開的。

據《央視新聞》報導，曾光進一步解釋，目前冬季是呼吸道高發季節，很難區分感染的是冠狀病毒、流感或普通感冒，因此建議將發熱門診搬到公園等公開場合，較不容易互相傳染的區域，而重症病患則送到醫院治療。

至於新型冠狀病毒與SARS的不同，曾光稱，前者的防控難度較大，甚至潛伏期也有傳染性，但整體上患者的病情較後者輕，病例數目雖然多，但大多數都是輕症，兩者不同，「毋須過於恐慌」，重要的是目前沒有出現「超級傳播者」。

曾光還說，這次的疫情「所有人都是容易受感染」，因此出門一定要戴口罩，對自己負責之外也是對社會負責，人人都戴口罩就會使疾病傳播率下降，有利遏制疫情。此外，他還表示，春暖花開後，氣候變化不利於呼吸道傳染病流行，此時人類就會多了天然的幫手一起殲滅疫情。

最後，曾光表示，多地出現確診病例增長並不可怕，要鼓勵報告，哪怕是出現其他傳染方式，將發現患者與疫情防控連為一體，疫情就會迅速受控。如果一個家庭、班級、單位等同時有多人發病，這是聚集性疫情，當中如果重症的比例較高，往往容易造成社會恐慌，所以要重點防治。

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