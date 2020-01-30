武漢肺炎一線醫護人員帶尿布上班　席地而睡照曝光登微博熱搜

▲央視新聞微博管理人員分享醫護人員累到直接坐在椅子上睡覺的照片。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

記者黃翊婷／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）持續擴散，大陸網友紛紛在微博分享第一線醫護人員的照片，還有人聲稱醫護人員每天都是超負荷工作，不僅得帶尿布上班，累了也只能在地上或是坐在椅子上睡覺。

微博熱搜排行榜除了「武漢肺炎疫情仍處於擴散階段」之外，還有「最新疫情地圖」、「全國確診新型肺炎病例」等討論話題，其中也包含「醫護人員的睡姿」。有網友分享9張第一線醫護人員的照片，聲稱他們都是席地或是席凳而睡，每天超負荷工作、帶尿布上班，好不容易可以休息，也只能在地上或是椅子上睡，「他們才是這個國家真正的英雄啊。」

▲網友PO出第一線醫護人員累壞的照片。（圖／翻攝自微博／熱播君）

《央視新聞》微博管理人員隨後也轉分享相同的照片並表示，「他們，為我們苦戰！他們，在與病毒廝殺！轉發！致敬！」其他網友也在PO文底下留言幫醫護人員打氣，「感謝第一線工作者，辛苦了，真的感謝你們」、「心疼」、「人間最美麗的天使」、「都抱怨在家無聊，看看他們，有家不能回，沒有床可以睡，我們現在過著舒適的生活，要好好珍惜」、「其實醫護人員平時也很辛苦，等到疫情過去也請對他們好一點」。

此外，關於武漢肺炎的疫情部分，截至29日晚間8時北京市累計確診病例已達到111例，其中有4例出院、1例死亡；大陸全境確診病例達到6091例，其中有133例死亡、123例治癒。根據《新京報網》報導，北京市委政府認為，疫情已經出現「輸入期轉入擴散期」的跡象，防疫工作來到最重要的關頭，未來會對疫區來京人員加強篩查，同時要求各級單位嚴格落實防疫措施。