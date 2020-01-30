北京出現多起聚集性病例！確診數字達111例　市府：進入擴散期

▲北京出現多起聚集性病例，確診數字達111例。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）持續擴散，北京市衛生健康委員會表示，北京市累計確診病例已達111例，原本疫情以輸入性病例為主，現在出現多起聚集性病例，本地二代病例有增多趨勢。北京市委政府認為，疫情出現「輸入期轉入擴散期」跡象，未來對疫區來京人員會加強篩查。

根據《新京報網》報導，北京市衛生健康委員會29日召開新聞發布會，公布近期對武漢肺炎的防疫工作進展及回應社會關心的內容。衛健委相關負責人表示，北京市疫情原本以輸入性病例為主，現在出現多起聚集性病例，本地二代病例有不斷增多趨勢，並發現有「隱性感染者」和「低年齡患者」。

▲北京市政府表示，疫情出現由輸入期轉入擴散期的跡象。（圖／路透社）

北京市政府表示，武漢肺炎在全市確診病例逐步攀升，疫情出現由輸入期轉入擴散期的跡象，加上春節後返京人潮即將到來，他們將對疫情高發區的來京人員加強篩查、建立完善通報制度，「防疫工作已經到了緊要關頭」，要求各級單位嚴格落實防疫措施。

北京市截至29日晚間8時，武漢肺炎累計確診病例已達111例，其中出院4例、死亡1例，剩下106例仍在市區醫院進行隔離治療。大陸全境確診病例已達6091例，疑似感染者為9239例，死亡人數為133例，治癒123例。