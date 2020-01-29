影／蘇貞昌：不容有人發災難財　居家管理必須到位「嚴管、嚴辦」

記者陶本和／台北報導

針對武漢肺炎疫情，行政院長蘇貞昌29日親赴「中央流行疫情指揮中心」視察，他要求各部會要讓國人有一起同舟共濟的概念，不要有人努力生產做個半死，有人在發災難財，同時也要求居家管理必須到位，不能趴趴走，「嚴管、嚴辦，立刻管、立刻辦」。

蘇貞昌表示，國人應該要有一起同舟共濟的概念，不要有人努力生產做個半死，有人在發災難財，「不容如此！」

蘇貞昌叮嚀各部會，一定要盡心盡力，務必滴水不漏為國人健康把關，這是決策會議，接下來是各部會主政責任所在，不能有任何規避或退縮，務必全部到位。

在居家管理方面，蘇貞昌強調，必須要管制好，不能趴趴走，如果有不照這樣做的，會根據傳染病防治法立刻嚴辦，「嚴管、嚴辦，立刻管、立刻辦」。

蘇貞昌在受訪時也指出，第八例個案是第五例的丈夫，是居家親密接觸時感染，防疫人員非常有警覺第一時間，最快篩檢出來，而且都已經隔離，專家會議研判，既不是社區感染也不是不明來源感染，所以還不到升級一級開設必要。

在口罩數量方面，蘇貞昌說，數量足夠，除了庫存，這幾天衛福部釋出口罩2300萬片，過完春節加緊生產，一天可達到400萬片，政府早已經宣布限制出口，口罩非常足夠。

蘇貞昌強調，請國人放心，呼籲國人要用時再買，不要囤積起來，如果有狀況要戴口罩就醫，如果是開放空間大家都健康正常，如常生活就可以。

▼蘇貞昌視察中央防疫中心。（圖／行政院提供）

