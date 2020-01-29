獨／京都滿滿中國人　當地大學急召留學生曝「一般口罩秘密」求開學提前返日觀察！

▲日本羽田機場對於武漢肺炎公告。（圖／路透）

記者陳亭伃／採訪報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒）延燒全球，截至目前日本已出現7例確診，並且分散於北海報、東京、奈良等地，除了有武漢遊客之外，更出現首起司機遭到傳染的「本地感染」案例。對此，眼見農曆春節即將結束、日本學期告一段落，各級學校開始擬定初步的應對措施。

日本京都過去為許多中國遊客的旅遊首選，來自各省的中國遊客在街道上隨處可見，對此在京都留學多年的陳姓男同學向《ETtoday新聞雲》記者表示，29日就讀的大學緊急集合校內各國留學生開會，再三叮嚀「返家的旅途請盡可能保持攜帶口罩，且一般市售口罩可能不具防疫效果，僅是增加鼻黏膜濕潤度，並沒太大的預防效果」，但仍呼籲避免進出多人公共場合，將醫療用口罩留給需要的人。

▲日本京都當地大學盼學生開學前提早返校隔離。（圖／陳姓同學提供）

此外，陳同學也表示，校方相當人道的提出「開學前兩周返回計畫」，建議留學生在開學前可以抓2周時間先行到校檢驗、或是自主隔離，確保身體狀況沒有問題，之後也能安心上課。

面對武漢肺炎的應對，各國機場出入境口也已加強體溫檢查，而國際各學校也針對留學生採取不同的保護措施，其中擁有12萬中國留學生的英國，也對每個學生展開生活調查，自返英之後的行蹤確定掌握、以及學生的身體狀態，就是希望可以將感染可能降到最低。