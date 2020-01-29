　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／英國航空宣布「停飛所有往來中國北京、上海航班」！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲武漢肺炎,新型冠狀病毒,口罩,體溫,檢疫。（圖／路透）

▲武漢肺炎持續延燒，各大航空公司與機場進入高度戒備狀態。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著中國武漢肺炎國際疫情陸續傳出，英國外交部曾表示，「目前若非必要，盡可能不要前往中國，尤其武漢」。此外，不少在中國、武漢的英國人也紛紛要求政府包機撤僑。對此英國航空首先宣布，將停飛所有飛往中國主要城市的航班。

根據俄羅斯《衛星通訊社》、英國《每日郵報》報導，英國航空宣布終止所有飛往中國大城市的班機，其中包括北京與上海；目前若想要購買飛往中國的航班機票，僅提供轉機型機票，直飛機票一律不開放購買。

據悉，目前被撤僑的英國人，在上飛機前需要接受檢康檢查，並且在抵達英國後將進行隔離兩周的計畫。而英國現在仍有飛往香港的班機，若有不得已入境中國的需求，可以考慮以轉機的方式。航空發言人表示，「我們為給乘客帶來的不便道歉，但我們始終把乘客跟機組人員的安全放在第一位。」

ET快訊
開工不憂鬱！「大熱美只要1元」　4大超商咖啡優惠曝光
環太平洋又震！索羅門群島發生6.0強震
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他想引酒醉女友注意「假裝上吊」　隔天女友睜眼驚見吊屍…淚崩：我真的睡著

「中國的處理態度太驚人」CNN分析：武漢肺炎重擊習近平聲譽！

武漢慘淪「殭屍城」！民眾排隊等就醫當場暈死路邊　IG求救影片暴增

夫借鄰居家電鋸多天　冷面歸還「鋸齒上竟帶大片血跡」妻子離奇失蹤！

馬來武術「席拉」入選世界文化遺產　不只防身還能表演

快訊／環太平洋又震！索羅門群島發生6.0強震　震源深度86公里

4包機撤700僑胞！南韓2處設隔離營...當地居民堵路抗議怒嗆政府

快訊／疑武漢肺炎感染者菲律賓病逝　29歲男併發症身亡、死因鑑定中

「週休4日扣40%基本薪」　日企新制度：可開副業！網分兩派戰翻

快訊／越南「暫停發放」中國旅客赴越簽證　防堵武漢肺炎擴散

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

怕著涼！喵皇花椰菜上「蒸屁屁」　尾巴狂甩嚇壞網：母湯喔

武漢肺炎再升溫...全台瘋搶口罩 蘇貞昌呼籲：不要囤積或送國外！

Kobe找到了！墜機9人遺體全尋獲　直升機撞山墜毀「可能濃霧中迷航」

兩女演員神配音迪士尼壞人音樂劇　「分飾五角」唱出靠北公主心聲！！

「我從來都不是公主，直到你找到我」　霍思燕寫給杜江告白信感動哭了！

馬來武術「席拉」入選世界文化遺產　不只防身還能表演

快訊／環太平洋又震！索羅門群島發生6.0強震　震源深度86公里

4包機撤700僑胞！南韓2處設隔離營...當地居民堵路抗議怒嗆政府

快訊／疑武漢肺炎感染者菲律賓病逝　29歲男併發症身亡、死因鑑定中

「週休4日扣40%基本薪」　日企新制度：可開副業！網分兩派戰翻

快訊／越南「暫停發放」中國旅客赴越簽證　防堵武漢肺炎擴散

參加完準媽媽派對回家　孕婦遭酒駕男撞「8個月大胎兒沒了」

快訊／中東也淪陷！阿聯首例確診武漢肺炎　3家人也遭感染

台灣「回報921恩情」捐款留言打氣　土耳其強震志工：邊看邊落淚　

法國罷工示威遊行警方出動水炮車沖毀路障　消防員被水柱沖跌倒

全球2019年創新高10大股市出列　法人看好強者恆強...今年相關基金可留意　

中華男籃未來新勢力　林庭謙、唐維傑、高國豪夢幻後場成型

絕對要筆記！讓男人對你有好感的5關鍵　「透明感」黑絲大加分

馬來武術「席拉」入選世界文化遺產　不只防身還能表演

撬開保險箱驚見515萬！他糾結3次...只拿116萬：做壞人不能太絕

詹子晴帶媽登遊艇出海...瘋玩狼人殺　出妙招遞紅酒治暈船

想發財必看！2020年「12生肖運勢」完整公開　屬猴會閃婚、兔小心血光災

營養師曝最低熱量冷門火鍋！　「4字口訣」吃鍋順序：降低卡路里攝取

武漢肺炎台灣累積8個案　460接觸者率先實施電子監控

北京出現多起聚集性病例！確診數字達111例　市府：進入擴散期

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

國際熱門新聞

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

恐染武漢肺炎　23陸客被請下日飛機

台灣「報恩921」捐款留言打氣　土耳其志工：邊看邊落淚　

索羅門群島29日晚間發生6.0強震

疑感染武漢肺炎陸男　馬尼拉病逝

分手1月發現前女友新男友是自己親弟

更新／武漢肺炎擴全球！澳洲增至7例　日增至9例

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

熱愛迪士尼　Kobe最後幸福照曝光

特斯拉公開「鐵鎚重擊Model 3擋風玻璃」竟還完整平面

阿聯首例武漢肺炎　3家人也被感染

快訊／英國航空宣布暫停所有往來中國北京、上海航班！

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

撤700僑胞！南韓2處設隔離營遭居民抗議

更多熱門

相關新聞

孫黎明副主任：未來7至10天新增病例增幅會逐步減少

孫黎明副主任：未來7至10天新增病例增幅會逐步減少

針對武漢肺炎疫情，浙江省衛健委委副主任孫黎明29日指出，目前疫情仍處於上升階段，預計未來7-10天新增病例數增幅會逐步減少，並進入平台期，若各項管控措施持續有效落實，有望出現拐點（轉捩點）。28日0-24時，浙江省報告武漢肺炎新增確診病例123例。

奧地利「公共場合戴口罩罰5000」

奧地利「公共場合戴口罩罰5000」

武漢疫情恐衝擊台股開紅盤　財部：國安基金機動開會備戰

武漢疫情恐衝擊台股開紅盤　財部：國安基金機動開會備戰

開工日企業對抗武漢疫情　和碩：開放台幹自主決定展延赴陸

開工日企業對抗武漢疫情　和碩：開放台幹自主決定展延赴陸

民眾：口罩跑8間店一個都買嘸

民眾：口罩跑8間店一個都買嘸

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒武漢中國英國航班

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

口罩搶購潮　低溫排隊百公尺購買

武漢肺炎患者抗病過程曝！

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

奧地利「公共場合戴口罩罰5000」

陳建州2次力挺范瑋琪：正面思考帶來正能量！

快速降溫中！寒流最低6度°C至少冷3天

陸生斥台違背人權　賴清德回應

收假不憂鬱！限量大熱美只要1元

上海妹子開腔：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

恐染武漢肺炎　23陸客被請下日飛機

武漢肺炎疫情轉折？前中醫總指揮說話

「謝謝妳來當媽媽的女兒」《金師傅2》哭爆

陸援鄂團隊抵達武漢　專家：2/6前都是關鍵

彰化夫妻罹武漢肺炎　曾上街觸36人今全面消毒

更多

最夯影音

更多
馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助
解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面