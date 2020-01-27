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不用再靠誠實豆沙包！練習「正念溝通」說出真實想法　新的一年拒絕壓抑自己

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▲▼ 熬夜、加班、睡眠不足。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲害怕起衝突的人，往往想避免溝通可能帶來的衝突，選擇壓抑內在真實想法。（圖／翻攝自pakutaso.com）

記者萬玟伶／綜合報導

「非暴力溝通」是眾多的溝通技巧之一，這個溝通方式背後的思維，是為了避免大家在溝通時使用言語暴力、說出傷人的尖銳字句。但相反的，也有一部分人在溝通時害怕起衝突，反而說出違心之論，壓抑內在真實想法。

身為正念教師、非暴力溝通認證培訓師以及體感創傷治療師的奧朗‧傑‧舒佛（Oren Jay Sofer），結合上座部佛教的傳統（尤其是指泰國佛教的內容與實踐）、「非暴力溝通創辦人」盧森堡博士發展出來的「非暴力溝通系統」與重要著作《非暴力溝通：愛的語言》以及奧朗‧傑‧舒佛本人接受的一種由彼得．列文博士設計、稱為「體感治療」（Somatic Experiencing, SE）的治療技術訓練。把這3道流派集結成一種強大的工具「正念」，幫助人們自我了解，改變溝通習慣。

請繼續往下閱讀...

在奧朗‧傑‧舒佛的新書《正念溝通：在衝突、委屈、情緒勒索場景下說出真心話》中，就講述了常見的「迴避衝突」，奧朗‧傑‧舒佛認為，會這麼溝通的人，內心想的可能是，「什麼都好，就是不要衝突。」人們可能會改變話題、專注於積極的事情、忽視問題，或者乾脆假裝它沒有發生，因此採去這種方法，規避或避免處理衝突，但有時會付出很高的代價。
奧朗‧傑‧舒佛進一步剖析，「迴避衝突」的目標和願望通常都是維持和平，其背後往往隱藏以下一種或多種未經檢驗的信念，像是「衝突很危險」、「如果我挑起衝突或討論我們的差異，其他人會受到冒犯」、「如果我試著談論這件事，會造成更多的傷害，還是就這樣吧」、「如果我不去處理，它就會自己消失或解決」。

▲▼衛福部，自殺防治。（圖／pakutaso.com、Pexels）

▲長期迴避衝突、忽略溝通，反而會破壞自己與他人的關係。（圖／Pexels）

如果每次面對衝突，已經習慣或無意識地採取這種方式，奧朗‧傑‧舒佛提醒，長期避免對質會滋生怨恨，並可能從內而外破壞掉這段關係。「它會導致不信任、困惑，甚至是自我懷疑。會感覺到有些東西不對勁，卻找不到明確的對象。隨著時間過去，逼迫自己忽略與壓抑感覺和需求，更會產生情感的死寂。」因此，許多事情不是避之不談就可以解決，而是應該要找到適當的方式，和對方展開對話。

那麼該如何開口呢？奧朗‧傑‧舒佛認為，首先要注意的溝通原則就是，「清楚陳述發生了什麼事，而不做判斷或評論，能讓別人更容易聽懂我們的意思，並朝著解決方案努力。」例如，租屋族最怕遇到的家事分配問題，當一開始對室友說，「我想談談最近廚房有多亂……」，可能在還沒來得及說完這句話之前，對方已經開始為自己辯護，或指責是你有潔癖。奧朗‧傑‧舒佛提醒，「如果我們用一種別人不認同的主觀陳述來開頭，對方很可能會提出質疑。怪罪就是從『混亂、忽視、攻擊』的陳述開始的，清晰的觀察能讓我們在比較不會起爭執的狀況下，去討論一個事件。」

奧朗‧傑‧舒佛提醒，「真正的對話」是要在溝通前先表現出尊重對方的態度，詢問對方「現在談談適合嗎？」從一開始就營造出一種共識和互相尊重的感覺，說出你們共同的目標，例如「想一起讓廚房變得整潔一點」。
有時，難免會不小心溝通到「擦槍走火」。當意識到自己說錯了話該怎麼辦？其實願意當機立斷承擔起錯誤，「我擔心剛說的一些話沒什麼幫助，你願意讓我再試一次嗎？」、「我們談話的時候，事情並沒有像我希望的那樣發展。我們能倒回去再談一次嗎？」奧朗‧傑‧舒佛認為，對於多數人來說，「請求重新來過永遠不會太遲。」

▲▼究竟出版社，正念溝通。（圖／究竟出版社提供）

《正念溝通：在衝突、委屈、情緒勒索場景下說出真心話》
作者：奧朗‧傑‧舒佛（Oren Jay Sofer）
譯者：吳宜蓁
出版社：究竟出版社
出版日期：2020/01
ISBN：9789861372877
 

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