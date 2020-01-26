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該拒絕時就拒絕！別把生活過成一部「大型妥協劇」

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▲▼ 求職,招聘,上班族,面試,年輕人,新鮮人。（圖／視覺中國）

▲在生活中常常覺得無法拒絕人嗎？別把生活過成一部「大型妥協劇」。（示意圖／視覺中國）

作者：慕顏歌
摘自：《你的善良必須有點鋒芒2》

【別把生活過成一部「大型妥協劇」】

年少時的我們，唯一不肯妥協的一件事，就是妥協。—綠亦歌，中國小說作家

請繼續往下閱讀...

有人說，胸懷是被委屈撐大的；也有人說，時間是最好的良藥。其實，這些都是沒有營養的「心靈雞湯」，你在調侃自己是「佛系主義」的時候，難道不曾感到一陣自我厭惡，甚至感到對佛陀的褻瀆嗎？

看了幾篇「心靈雞湯」類文章後，很多人感覺自己的人生得到了「昇華」：打遊戲輸了再也不想摔滑鼠，砸鍵盤了；被主管罵、家裡人抱怨也不生氣了；被同事羞辱，朋友欺騙也無所謂了。我們告訴自己，不必為世俗的生活而煩惱不休，也不必為「詩和遠方」而糾結掙扎。

其實，這都是懶人給自己找的理由。懶人們如果連自己的中心思想都找不到，稀裡糊塗找到「佛家」，那真是懶到家了。前面是牆，後面無退路，乾脆懶洋洋原地躺好，心想做了未必成功，什麼都不做，就什麼都不會失去，乾脆就什麼都不做好了。

經常在「朋友圈」看到有人在轉發諸如標題為＜運氣不好都是因為你殺生，所以你要放生積福＞這類的文章，還頗受好友認可。文章裡大肆渲染的觀點是：豬是條命，你怎麼忍心吃；兔那麼乖，你怎麼忍心吃；白菜那麼可愛，你怎麼忍心吃；穀子裡藏著下一代的生命，你怎麼忍心吃？

這種「單一歸因思維」其實就是在為自己的懶惰無能找理由。善良是「一口好鍋」，諸如道德綁架、心理疾病和生活問題等「材料」都可以堆給它。如果好吃懶做不想靠自己就活得很漂亮也算善良的話，我覺得愛爾蘭全才作家山山繆．貝克特（Samuel Beckett）的荒謬劇代表作《等待果陀》（Waiting for Godot），劇中兩名流浪漢果果（Estragon: Gogo）、迪迪（Vladimir: Didi）等待果陀也是很善良的。

他們在黃昏小路旁的枯樹下，等待著果陀的到來，為了消磨時間，他們東拉西扯地找話題、講故事，做著各種無聊的事情，還錯把路過的主僕二人波佐（Pozzo）和來福（Lucky）當作了果陀。天快黑時，一個小孩走過來，告訴他們果陀今天不來，明天一定來。

次日黃昏，兩人如昨天一樣在等待果陀。天快黑時，這個小孩又來了，告訴他們果陀今天不來，明天一定來。等到樹葉黃了，又綠了，等到波佐成了瞎子，來福成了啞巴，他們還在等待。天黑時，那個孩子又捎來口信，說果陀今天不來了，明天一定來……中樂透的夢還是要做的，萬一受到財神爺眷顧呢？理想還是要有的，萬一實現了呢？

很多女生玩過《戀與製作人》這款手遊，裡面的主要角色白起就是女孩心目中的完美情人，既是成功人士，又擁有「來自星星的超能力」，愛玩的女生就會在上面投入很多金錢。但現實中的完美情人並不存在。大多數女生遇到的都是普通人。

一位網友說，一個女孩去相親，相親對象是一位博士後的高材生，女孩問他三十歲有多少存款，他只能悄悄地結帳離席了。要知道，這個問題對於男性來說一直是「敏感話題」，不是帶來否定或侮辱，就是帶來不甘心。我們知道，一般讀到博士後的人，都特別能出成果和吃苦耐勞，自然也成了導師一直想霸占著的「個人資產」，而被一再延遲畢業。

出身寒門的莘莘學子一般家裡多有拖累，不是有需要幫助的兄弟姐妹，就是有臥病在床或有不良習慣的父母。他一度自我懷疑，是不是自己很笨，達不到學校的畢業標準。

但後來他發現，自己之所以被導師「綁」著，不是因為他「能力不足」，也不是因為他「深受導師賞識」，而是因為比起其他人來，他更渴望也更需要那一個學位。導師抓住他的「弱點」，便一直以此為由拖著他不放。

有句話說得好，盲目的原諒與同情是對惡的縱容，對善良的褻瀆。可是，還是有很多人會繼續待在舒適圈裡守著自己那一點可憐的安全感，直到被別人逼得沒有退路時才會考慮要不要反抗。就像這位博士後的高材生，因為自己太善良，所以一直被導師無故拖著，不能順利拿到學位。

所以，如果拚命證明自己優秀、善良，都沒法讓你得到認可，甚至被無視的話，不妨試試證明自己很普通，並在適當的時候大膽說出自己的想法。

像我自己，以前在父母面前是孝女，在家裡是中流砥柱，在公司裡是「扛霸子」，在朋友面前是仗劍走天涯的「劍客」，在戀人面前是完美女神，什麼問題都能解決還一無所求。我努力證明自己很優秀，結果卻是，在很多情況下被無視。所以只能「白天強顏歡笑，夜晚以淚洗面」，所有的痛苦只能獨自忍受。

當我自從決心活出自我後，日子好過多了，我也學會了一些事：第一，我學會了有選擇性的「傾聽」。很多人要求你要善解人意，要能聽得進去別人的話，對別人的要求要盡可能地滿足。

可是，那些成天到處傾訴自己的經歷，或散布「八卦消息」的人，不過是中國近代作家魯訊小說《祝福》裡的人物「祥林嫂」 罷了。他們經常在你面前說一些對身邊的人或事抱怨的話，比如：

「有些人一點規矩都沒有，買個豆漿也要插隊，有個人還插到我前面來了，這些人怎麼這麼沒素質？」
「如果我不殺價，不知道虧多少錢，這東西在批發市場才多少錢……」
「我的工作真是太辛苦了，不管到哪都得盯著，稍不注意就出問題……」

「你看那個女人家庭條件那麼好，學歷又高，教一堂課就能賺三、四萬元，但還不是經常被老公家暴……」
「錢再多有什麼用，你看×× 得了肺癌沒半年就走了……」

倘若這些人懂得收斂自我，適可而止，我是不予置評。但他們有一個典型的特質就是，只要看見熟人就想嘮叨自己的生活，如果你有事情要忙，他們還拉著不放，非要你聽他們傾訴，那就非常令人討厭了。

還有一種情況是，他們在工作中遇到了難題，一旦發現你是這方面的專家，或握有某些「資源」，就會不停地找你，覺得你「人好，愛幫助人」。而一旦你不幫他們，他們就會說「沒想到你會是這樣的人，連這麼點忙都不幫，你真是吝嗇」。甚至，他們會把這件事情當作新聞一樣散布出去，讓大家都瞭解你是一個「格局不夠大」的人。

他們覺得好的一切，如果你不認同，你人品有問題！
他們覺得壞的一切，如果你不反對，你人品有問題！
他們自己適應不了社會，卻逼你用他們那套行不通的價值觀適應社會，如果你不聽，你人品有問題！

總之，跟這樣的人交流就是人生的災難。所以，你要懂得，並不是每個找你傾訴的人都值得你用心對待。如果這種傾訴讓你覺得浪費時間，請你不要太顧及面子，而不敢說「不」。

第二，我學會了適當的「不解風情」。所謂的「善解風情」，就是在別人談論某個話題時，你要學會主動接話題，讓別人覺得開心、舒服。可是，如果是一些無聊的話題，都要時刻滿足對方的話，你一定會活得很累。

還有一種「善解風情」是要懂得討好別人，比如要記得主管的生日，同事的喜好，然後在適當的時候給對方一份驚喜，以求自己能夠在職場混得更好一點。

我不太喜歡記別人的生日，甚至我連自己的生日都會忘記。家人知道我這毛病，經常提醒我。但就算提醒了，我還是會忘記。以至於我母親總是很傷心：「我昨天跟你說啊……」
我也不喜歡無效的社交。所以，那些對我來說沒有意義的事，後來我一律拒絕參加了，比如去參加某些無聊的聚會，去見一些無趣的人。

世間明明有那麼多的美好和有趣的事，你非要在那些無聊的人事物面前妥協，以滿足對方的要求，這其實是一種「自虐」。

自從我學會這兩招後，整個人快樂許多。

生活中，有很多人希望你妥協，希望你滿足他們的期待，實際上，這只是他們自私的表現。在僵化的思維模式下，我們選擇了用妥協來讓對方感到快樂。可是，如果你的一次次妥協，換來的是別人對你的無視，甚至侵占你的時間，阻止你去做自己要做的事，那麼，這時的你不必做到事事「善解人意」。你要敢於說出自己的要求，從而去終止這段傷害行為。

該拒絕時就拒絕，你越妥協，就越不會有退路。

▲你的善良必須有點鋒芒2。（圖／采實文化提供）

★本文經采實文化授權，摘自《你的善良必須有點鋒芒2》。

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