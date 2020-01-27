這就是人生！你不必勉強自己　和所有人都合得來

▲生活中偶爾會遇到不對盤的人，其實你不必勉強自己和所有人都合得來。（示意圖／CFP）



作者：慕顏歌

摘自：《你的善良必須有點鋒芒2》

【你不必勉強自己和所有人都合得來】



幸福的關鍵不在於你們有多合得來，而在於你們如何處理彼此的合不來。

――列夫．托爾斯泰（Lev Tolstoy），俄國小說家

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絕大多數人都只是朋友的外傳，孩子的前傳，父母的續篇。所以，大環境下的原生家庭藏著一個人性格的顯性基因。很多「壞人」未必真的壞，但絕對能隨時敗壞掉你一天的好心情，或好不容易建立起來的自信。他們之所以敢這麼做，不過是因為你比較好欺負。原因可能有倫理上的，比如他是你的父母、長輩、上司或年齡比你大，比如他是你的孩子、晚輩、下屬或年齡比你小；也可能是輿論上的，比如「男人不能打女人」等。總之，如果他在某方面看起來比你「強大」，比如個子比你高，脾氣比你差，嘴巴比你賤……只要有一樣讓你「看起來不占優勢」，你就有可能被欺負。

你永遠不知道，生活中的「惡魔」藏在哪副皮囊之下。

這個世界的「無理取鬧」之處在於對好人太過苛刻，但對於壞人，卻又過於寬容。網路上流傳這樣一段話：「你跟他講道理，他跟你耍流氓；你跟他耍流氓，他跟你講法律；你跟他講法律，他跟你講國情；你跟他講國情，他跟你講接軌；你跟他講接軌，他跟你講政策；你跟他講政策，他跟你耍流氓。你跟他耍流氓，他跟你講法律。」總之，這類「惡魔」總是一副「我是流氓我怕誰」的樣子。而他們之所以敢這麼蠻不講理，不過是因為吃定了你，並且一定要每次都吃定你，才能證明他們虛弱的存在感。

我想改善一下和父親的關係，雖然我內心十分厭惡他，但是既然必須要一起生活，還是儘量和平共處，於是我主動和父親聊天，希望拿我現在已經做到的小小成績來安撫他一世沒有滿意過的心。我把自己的學習和工作經歷（他基本沒有撫養過我，不知道我的學習情況）講給他聽，過程如下：

我：「老爹，我當年上初三就賺了人民幣二百多元的稿費。」

他：「人家×× 六歲賺的稿費比你一個月薪水還多。」

我：「我在北大時的導師是××，是家喻戶曉的名師。」

他：「人家×× 的老師在你上學時都當教授了。」

我：「我認識×× 校長、×× 局長、×× 首富、一個月前掛號都排不到的

名醫、清華大學心理學教授……」

他：「我的L老師，哪個不認識，就你認識那幾個人，就別拿出來說……」

父女倆交流不下去了，原本是想讓他高興一點，結果一場「和解會」搞成了「對罵戰」，彼此不歡而散。究其原因，不過就是他無法用暴力打贏我，就想從嘴上勝過我，只是為了否定而否定。

我本來打算與他和解，結果換來的是真的合不來。

有位大師曾對我說，好人需經「九九八十一難」，而壞人只需要放下屠刀，便能立地成佛。無法對純粹之惡進行究責，那種深入骨髓的絕望，在輿論不負責任的加持之下，將摧毀人之為人的信條。這類變態惡人，屬於現代文明社會的「蛀蟲」，他們的存在跟是否成年無關，而只以「是否犯案、是否被違捕」做為判斷標準。探究原因沒有用，譬如是什麼人間悲劇造就了這類「惡魔」，他們的人性一面在哪，如何才能關愛他們……這類問題似乎沒有答案。

但法律和道德，不該有特赦。

二○一八年十二月三日，湖南省沅江市發生一起凶殺案，十二歲的少年殺死了自己的親生母親。面對親人的痛苦和疑惑，他顯得若無其事，從嘴裡擠出了幾個字。他承認自己錯了，但不是什麼大錯，「我又沒殺別人，我殺的是我媽。」

十二歲少年殺母的所作所為，不是挑戰了禁忌，而是摧毀了禁忌。

他不能被歸類為禽獸，因為自然界禽獸同類相殺相食儘管普遍，卻都要限定在狹窄的生存空間（食物短缺、生態鏈瓦解）才能成立。他也不能被歸為人類，因為人類應是有最低底線的，面對至親不至於痛下殺手。他卻像屠宰牲口一樣殺了母親，還在家欣然地待著，淡定地說謊……那麼，他是什麼？

是的，他是「惡魔」。同樣，一個成年人，打著教育的旗幟，欺負一個毫無反抗之力的孩子，他心安理得地對弱者施暴，並不是什麼「嚴父」的苦心或善良，而是「惡魔」的本性。

韓劇《請回答一九八八》裡，女主角小時候家裡很窮，她的母親好不容易賺到學費，卻被她的父親偷偷拿去借給一個欠了賭債的朋友。大年三十，明明說好晚上陪全家人一起守歲，到晚上七點多時，她的父親卻約朋友去打麻將……真的很難說，這樣的父親，是善良的人。在他們身上，我相信都有「惡魔」的一面。

我的父親，在我胳膊被摔斷時，不是帶我去看醫生，而是逼我跪著然後打我耳光，並且打到我不哭為止；在我的腳被燒紅的烙鐵燙傷時，不是在聽我傾訴後給我找藥，而是指責我嬌氣，只想找藉口偷懶；在我被學校裡的同學誣陷而遭老師人格羞辱時，不是安撫我受傷的心，而是挖苦我懦弱。至於什麼時候看我不順眼就揍上一頓的事，幾乎是「家常便飯」了。那時，我的背上常常布滿了瘀青。哪怕是我左眼受傷差點瞎掉時，他也依然無動於衷，覺得我小題大做了。他的理由是：這樣可以讓我變得堅強。

後來說起這些事時，他竟然說他從來沒有打過我。是的，加害人可以忘記自己犯下的罪行，因為痛的不是他。受害人卻不會，因為我是那樣一步一步地在心驚膽戰和打罵交加的折磨中熬過來的。

中國電視劇《琅琊榜》中的男主角林殊見靜妃，靜妃替其把脈後，淚流滿面：「要解這火寒之毒，是得挫骨抽筋，穿心扒皮……這九死一生，別人看著的，卻只是你的一臉冷漠淡然，心智超絕，得麒麟才子者得天下，可是，有誰真正知道，你究竟是怎麼熬過來的？」是的，大家可能會看見一個外表冷漠或陽光樂觀的我，但怎麼會知道我是怎麼熬過來的？

也許，外表「灑脫」的你，也是如此。

香港作家張小嫻說，就算親情，也是不平等的。要是你擁有愛你的父母，這份愛，被你虛耗了，還是會為你守候，永不會死心。然而，當孩子需要父母的愛，父母狠狠把他丟開，許多年後想要再愛這個孩子，卻不一定如願。孩子是會死心的。這份親情，在他最想要、在他幼小孤單偷偷哭泣的長夜裡沒有給他，是不能奢望以後可以彌補的。

我從來不反對善良。但我堅決反對打著「為別人好，出發點是善良」的口號，去委屈傷害甚至摧殘別人，成全你自以為是的善良。真正的善良，是讓身邊的人平時自由而快樂，在他們需要幫助時全力以赴。我只會喜歡喜歡我的人，只會善待善待我的人，我很難關心很多自以為對我好的人，雖然我會承擔責任。不過，如果他們受苦了，我只能像同情普通人一樣同情他們，像看見別的孩子骨折時哇哇大哭，我也會感覺他很痛然後淚流滿面一樣。

沒有任何人有任何權利對另一個公平的個體無故加以懲罰，同樣，我也不想如此對待自己和他人。所以，如果那些「惡魔」打罵你，說自己也有苦衷，你完全可以驕傲地說，對不起，你不值得被原諒。

自己還在溺水的人，是無法救人上岸的。願你善良，且有力量和鋒芒。

★本文經采實文化授權，摘自《你的善良必須有點鋒芒2》。