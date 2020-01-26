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凌晨叫外賣！2男吃完燒烤「指甲嘴唇全發黑」當場暈眩…驚悚真相曝光

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▲▼中秋節,烤肉,燒烤,炭烤,攤販,食安。（圖／記者李毓康攝）

▲燒烤是許多人的宵夜首選。（圖／記者李毓康攝）

記者朱世凱／綜合報導

不少人深夜肚子餓時，都會叫宵夜外賣來充飢，不過大陸卻發生一起「宵夜有毒」的驚悚事件。2名30歲男子於凌晨吃完外賣的燒烤後，突然感到頭暈腹痛，嘴唇和指甲還漸漸發黑，嚇得趕緊叫救護車。醫護人員替病人檢查醫治並檢驗燒烤後證實，這是「亞硝酸鹽」引起的急性中毒症狀。

據《都市快報》報導，2名男子去（2019）年3月一同住在浙江省杭州市一間飯店內，當天深夜因為肚子餓的關係，於是點了燒烤外賣來果腹；不料吃完後沒多久，他們就出現頭暈、噁心等症狀，全身也漸漸變得無力，嘴唇和指甲顏色更是慢慢變成了「紫黑色」，嚇得兩人立刻報警並且叫急診。

▼2名男子吃完燒烤後就出現中毒缺氧症狀。（示意圖／取自Pixabay）

▲燒烤,碳烤,串燒,小吃,夜市。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

到了凌晨4點左右，醫護人員趕到現場將他們送往醫院，並且把吃剩的烤秋刀魚和包裝袋一起帶到醫院檢查。急診科醫師根據男子的症狀，以及過往病史後推測，這很有可能是因為亞硝酸鹽所引起的急性中毒。果不其然，隨後的檢查結果顯示，兩人的高鐵血紅蛋白指標接近30%，而正常人的指標應該在2%以下，說明身體明顯缺氧。

醫師再稱，經過對症治療後，目前兩名患者的症狀已經緩解。據悉，亞硝酸鹽是一種氧化劑，能讓血紅素的二價鐵氧化成三價鐵，形成變性血紅素（methemoglobin），失去攜氧能力而造成組織缺氧。嚴重的中毒者有可能會影響到血壓，臟器也會因為缺水缺氧而衰竭導致死亡。

亞硝酸鹽中毒的病人通常會有面色發青，嘴唇發紫的症狀，這是人體組織缺氧的表現；其它症狀還包含皮膚顏色變深、胸悶、呼吸困難、呼吸急促、頭暈、頭痛、心悸等。中毒嚴重者還可能出現噁心、嘔吐、心率變慢、心律不整、煩躁不安、血壓降低、肺水腫、休克、抽搐、昏迷等。

▼醫師表示，醃漬食品應盡量少吃。（示意圖／取自Pixabay）

▲烤肉,中秋節,串燒,燒烤。（圖／翻攝自pixabay）

醫師提醒，一次性大量攝取醃製食物，會增加亞硝酸鹽急性中毒的風險；除了醃製食物外，蔬菜、肉類等食物放久了不新鮮，亞硝酸鹽含量也會升高。因為蔬菜本身帶有硝酸鹽，雖然硝酸鹽沒有毒性，但和空氣中的細菌發生反應，會產生一種硝酸鹽還原酶，這種酶會讓蔬菜中的硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽。

此外，醃製食物要盡量少吃，在日常飲食中，如果攝入微量的亞硝酸鹽，人體會自動代謝掉；但攝入的亞硝酸鹽過多，可以經過胃腸道吸收，間接使紅血球失去攜帶氧氣能力，導致短時間內出現缺氧症狀，「如果發生亞硝酸鹽中毒，應該及時送醫進行洗胃、解毒等治療，千萬不能耽擱。」

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