獨／鬼門關搶命！Keanna倒浴室出血休克醒來第一句話曝...友揪心嘆：傻妞

▲謝和弦妻子送醫搶救畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

藝人謝和弦的妻子Keanna驚傳除夕凌晨在家中浴室大出血休克，還好送醫後經過治療後已經返家休養，而據友人透露Keanna意識不清的時候，還一直喊著謝和弦的名字，甚至在清醒的時候，還跟陪伴在身邊的友人問謝和弦人呢？他剛剛不是有來看我，這一番話讓朋友相當心疼！

Keanna在浴室大出血休克發生時間，在24日凌晨三點左右，當時救護人員將她移出了浴室，躺在地上臉部側向左邊，臉色蒼白，呈現失去意識的情況，頭髮還裹著毛巾，而她的身體沒有明顯外傷，就在浴室地板明顯留有一灘血跡，而蓮蓬頭、拖把也掉在地上，置物櫃歪斜，不排除是在失去意識時給撞倒的。

▲Keanna驚傳除夕凌晨在家中浴室大出血，友人透露昏迷期間還不停喊謝和弦名字。（圖／記者吳奕靖翻攝）

隨後救護人員將她送往醫院急診室，經過搶救之後，Keanna被安排在急診室的留觀區病房睡覺，透過友人轉述醫生診斷情況，不排除是因為之前流產所影響，但是已經過了一個月還會發生大出血導致休克，可能是病人接受過度刺激，造成精神不穩定而影響生理，經過治療之後，目前Keanna已經返家休養。

透過友人轉述，Keanna在醫院昏迷的時候，不停喊著謝和弦的名字，甚至在清醒之後還問陪伴友人說：「謝和弦人在哪裡？他剛剛不是在旁邊陪我，有來看我」，聽到這句話讓友人都不知道該怎麼回答，私下表示非常心疼說：「這個傻妞」。

▲謝和弦妻子送醫搶救畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）