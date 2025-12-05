新北青農接棒世代傳承製茶　葉文鵬茶園8度勇奪特等獎

▲葉文鵬茶園是石碇區包種茶比賽常勝軍，迄今已第8度獲得特等獎肯定。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

石碇區農會今（5日）舉辦冬季包種茶比賽頒獎典禮，本屆由家族三代齊心投入製茶的葉文鵬茶園，第8度勇奪特等獎，展現深厚製茶工藝與世代傳承的實力。28歲青農葉承軒承接家族技藝，今年在短短兩週內完成近700台斤包種茶製作，從採菁、萎凋到炒菁環環細控，成功打造冬茶清甜花香，再度獲評審高度肯定。包種茶冷泡、熱飲皆宜，新北市農業局也歡迎民眾踴躍選購新北包種茶，品味全台最香特色茶的清新花香。

新北市為全台最主要的包種茶產地，本屆比賽共有512點參賽，由農業部茶及飲料改良場北部分場長蘇彥碩、助理研究員張正桓及新北市農會文山茶推廣中心主任翁啟二擔任評審。經3日評選，最終由葉文鵬茶園拔得頭籌。蘇彥碩表示，今年包種茶呈現多元品種花果香，包括玉蘭花、桂花及鳳梨香等，茶湯乾淨滑順、耐沖泡，展現冬季包種茶鮮甜清香與茶農優異技術。

▲特等獎得主葉文鵬茶園由第3代的葉文鵬（左）、林素慧（中）夫婦與第4代葉承軒（右）共同經營。

葉文鵬茶園為石碇包種茶賽事常勝軍，家族70年茶園由第三代葉文鵬、林素慧夫婦與第四代葉承軒共同承續，主力栽培青心烏龍、青心大冇及臺茶12號金萱。28歲的葉承軒曾於2020年勇奪全國製茶技術競賽冠軍，為最年輕冠軍得主。

葉承軒分享，今年自10月底至11月初短短兩週內，便需製作近700台斤的包種茶，全家總動員投入茶園與製茶廠。他指出，採剪茶菁最好選在涼爽午後，以降低含水量、利於後續走水。從熱風萎凋到室內萎凋歷時約17小時，期間需進行6次攪拌，前4次以手工進行，後2次使用浪菁機增加葉片摩擦，使走水與發酵更均勻，隔日上午約10時才能正式炒菁。製茶環環相扣，需通宵依茶菁萎凋狀況微調每一道工序，他也欣喜辛勞獲得評審肯定。

▲28歲青農葉承軒分享，製茶程序環環相扣，尤其需要徹夜依照茶菁萎凋狀況，微調攪拌力度與時長，才能製出風味絕佳的新北好茶。

石碇區農會理事長王欉表示，包種茶堪稱全台最「香」的特色茶，新北茶農世代傳承製茶技術。優質包種茶條索緊結、茶湯蜜黃透亮，入口圓滑甘醇、花香多層。最新出爐的冬季比賽茶，優良獎每盒800元，歡迎民眾把握冬茶上市，選購新北在地優質包種茶。

新北市農業局指出，市府持續推動「三生永續農業」，從生產、生活、生态三面向打造永續成果，並透過茶葉評鑑及技術競賽輔導農民提升品質，也成功吸引青年返鄉投入農業，得獎茶農皆值得肯定。民眾可洽石碇區農會（02-2663-1214）或葉文鵬茶園訂購更多在地茶品，相關資訊亦可至「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。