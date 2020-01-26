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挑戰連吃30天外賣！白晳長髮正妹吃了71餐　結果超驚人

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▲▼深圳女網友挑戰連吃30天外賣。（圖／翻攝自微信）

▲深圳女網友挑戰連吃30天外賣。（圖／翻攝自微信）

實習記者施怡妏／綜合報導

許多年輕人依賴叫外賣來飽餐一頓，省時又省力，但若是連續吃外食一個月，會怎麼樣呢？大陸深圳一名女網友就突發奇想，決定挑戰連續30天叫外賣，挑戰結束後，她共吃了71餐外食，不僅身體產生了變化，連心裡也受到很大的影響。

據《微信上的中國》報導，女網友是一名普通的上班族，平時有下廚的習慣，某天她突發奇想，想用一個月的時間做實驗，如果全依賴在網路上點外賣來吃，會發生什麼事情。女網友表示，一開始就遇到選擇困難，而且等待外送需要花時間，有幾次甚至餓到頭痛。

因為餐餐點外賣累積了很多優惠卷，但是外面的食物又油又鹹，吃到最後她開始感到「很膩」，身體也漸漸產生了變化，「臉上開始長出痘痘，火氣變大，牙齦也發炎了」，最後根本提不起勁，還開始懷念起自己煮的菜。

▲▼深圳女網友挑戰連吃30天外賣。（圖／翻攝自微信）

▲女網友在這一個月期間，常常一個人看著影片吃飯。（圖／翻攝自微信）

女網友認為在這次實驗中，體悟最大的是，「吃飯不是攝取營養這麼簡單，從買菜煮菜到收拾，其實是一種社交的儀式」。因為要進行實驗的緣故，她拒絕了同事的聚餐邀約，平常都一個人看影片吃飯，與人的互動也減少了許多。女網友認為，在社交方面有很大的影響，如果這實驗進行半年或是一年，可能就要沒有朋友了。所以最懷念的其實是飯席間的交流、飯後的社交活動，大家圍坐在一起分享說笑的情境。

▲▼深圳女網友挑戰連吃30天外賣。（圖／翻攝自微信）

▲她將每天的外送都拍下，連收據也都留下。（圖／翻攝自微信）

社會學家鄭也夫認為，「共餐是人類最古老的族群間交流方式之一」，相約出去吃飯是從以前到現在都常見的社交方式，透過聚會來拉近彼此間的距離，女網友表示，「因為不能出去吃飯，回絕好多次朋友的邀約，但我們拒絕的或許不只是一頓飯，也是席間的交流，和飯後可能的活動。」女網友在這一個月的實驗中常喊著想吃火鍋，實驗結束後她發現，「我想念的不僅僅是火鍋的味道，也是大家圍坐在一起分享、說笑的情境。」

另外，比起在家煮飯和去餐廳吃飯，外賣少了一些「儀式感」，女網友認為，「『一頓飯』不只是『吃』這麼簡單，它可以是一整套由各種細節和規範化的步驟達成的感官體驗，座位如何排布，用什麼餐具，上菜的順序，用餐禮儀，程序化的客套，等等。」

▼女網友平常自己會下廚，但努力把菜做好、擺盤擺好，帶著滿足感拍照的過程，是塑膠袋裡裝的食物所沒有的。（圖／翻攝自微信）

▲▼深圳女網友挑戰連吃30天外賣。（圖／翻攝自微信）

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