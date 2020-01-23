江啟臣新年希望「謝龍介到立院當同事」　網狂喊：叫吳斯懷退出！





▲江啟臣、謝龍介。（圖／翻攝自江啟臣臉書粉專）

政治中心／台北報導

國民黨不分區立委當選人吳斯懷因親中立場飽受爭議，選前被綠營拿來當攻擊目標，選後遭外界勸退放棄資格，讓台南市議員謝龍介遞補進入立院。在國民黨潰敗第一時間就請辭中常委，並且呼籲即刻進行改革的立委江啟臣，23日於臉書PO出與謝龍介的合照，還寫著「期待龍介兄到立院當同事」。

江啟臣23日於臉書表示，感謝謝龍介在競選期間多次來為他站台助講，趁春節前夕到台南致上12萬分的謝意，「新年新希望，還是很期待龍介兄到立法院當同事，為黨團增添戰力！」

網友們紛紛表示，「龍介兄，立法院黨團需要你」、「兩位都是戰將 ，這陣子辛苦了」、「優秀的人才，不能埋藏」、「叫吳斯懷退，吳敦義放棄替補，謝龍介就上立法院了」、「很簡單，2個吳退出。就遞補上了」、「唯有雙吳雙辭不分區立委，龍介大哥才能遞補進立法院」。

其他人也看了這些．．．

►青壯派力挺！朱立倫年後宣布是否參選黨主席

►不缺席國民黨改革！ 江啟臣：是否參選黨主席，春節期間慎重思考

►郝龍斌下午拜會朱立倫求支持 選黨主席「想得到的人都會見」

更多熱門新聞．．．

►國民黨中常委反彈年齡歧視 60歲「全面退出」計畫受阻

►國民黨掀改革巨浪！吳敦義請辭後首場中常會3草案搶先看

►國民黨尾牙便當會基層憂「最後一餐」 曾銘宗：大家堅守崗位



► 一定可以重新站起來的！