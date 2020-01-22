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國民黨「野生中常會」結論…不改黨名　網一看手板全崩潰：比國中佈告欄還醜

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▲國民黨中常會，林家興場外發起「青黨行動」。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨中常會，林家興場外發起「青黨行動」。（圖／記者林敬旻攝，下同）

政治中心／台北報導

國民黨2020選舉潰敗，黨內中生代高喊改革，使國民黨22日召開中常會，而黨部外面則有一群年輕人召開「野生中常會」，提出國民黨內5大問題，並將會議結論交給黨中央。國民黨晚間在臉書上貼出野生中常會的手板，然而手板美學卻引來大批網友批評「比國中佈告欄醜」。

國民黨青年日前申請22日中央黨部外的八德路路權，在國民黨召開中常會之際，於黨部外頭進行「野生中常會」，邀請青年世代討論國民黨改革議題，包括：️黨名該更改嗎？年紀輕等於年輕化嗎？國民黨如何重建與年輕世代連結？兩岸政策路線探討，以及何謂國民黨價值論述與理念主張？

▲國民黨中常會，林家興場外發起「青黨行動」。（圖／記者林敬旻攝）

「野生中常會」約有20多名國民黨青年參加，發起「青黨行動」的前國民黨青年團總團長林家興表示，該會議結論會送到黨中央，供國民黨參考。

國民黨22日晚間6時30分在臉書貼出「野生中常會」的手板，並表明「年輕人的心聲，我們聽到了。#國民黨走向民意 #理性論述welcome。」然而該手板結論字小，而國民黨臉書又未將其打入內文，惹得許多網友十分不滿，瘋狂在底下留言砲轟「至少用個新細明體好嗎 不是手寫就是年輕」、「字可以好看一點嗎」。

國民黨隨即在臉書文末補充，「手板是黨青年+支持者於現場開會手寫完成，活動也是自發性舉行，請大家勿戰美學。#聽見你的心聲隨時隨地 #美學戰爭就先不必。認真看文很難膩？就說不是文宣了哦，不再強調。」

▲▼國民黨PO「野生中常會」手板。（圖／翻攝自國民黨臉書粉專）

▲國民黨PO「野生中常會」手板。（圖／翻攝自國民黨臉書粉專）

然而國民黨的補充內容仍止不住網友砲火攻擊，不少人仍痛罵，「看到這海報就知道國民黨沒改革的打算」、「真心覺得需要美編」、「班級佈置比賽 最後一名」、「我大學時做社團成發的海報都比這精緻」、「貴黨一定很尊重以及厚愛美宣人員，讓他們是先放年假了，對吧？」、「字可以寫漂亮一點嗎」、「這三小，國中等級的美工? 笑死人」、「字看不到啦 洗咧」、「標準中華民國美學！繼續換湯不換藥啊…」、「建議先換一批行銷團隊」、「小編認真一點好嗎？不把內容打上來方便大家看嗎？」。

也有許多人針對結論怒罵，「難怪輸到脫褲子」、「認真看完 乾阿不就根本沒檢討」、「結論就是沒有要解決問題啊 下去啦」、「太好了還是老樣子，這樣我就放心了XD」。

面對許多網友的批評，製作手板的國民黨青年也在留言處澄清，「我承認個人的美學是沒多好啦，特別是要在有限的時間、錢和能力下獨立做成的手板。大家在戰泱泱大黨怎會做出這東西？啊就不是黨中央做的齁，況且這本來就只是要給中央看的訴求而已啊，重點是今天我們這一群野生生物在外面的開會結論，誰會在乎『呈現』長怎樣啊XD」。

關於「野生中常會」的5項討論事項與結論，分別為：

一、黨名該更改嗎？

結論：不該改名。改名不代表解決問題，反而只是不正視問題的失敗主義，「中國」仍有正面意涵，並體現本黨的價值。

二、「年紀輕」＝「年輕化」？

結論：年紀不等於年輕化，重點在年輕思維。應建立世代溝通的平台，年輕化應要以動態實踐。

三、如何重建與年輕世代的連結？

結論：用年輕世代的思維、語言與之溝通。學習使用年輕世代的溝通工具。認真學習並瞭解年輕世代的興趣與議題取向。但並非只是一昧討好年輕人，而更動核心立場。

四、兩岸政策路線檢討。

結論：捍衛民主台灣，基本路線和陸，但對於對岸有侵損民主、自由、我方主權等狀況時，需予以堅定的反擊，表明立場。追求自由中國，明確的民主化大陸歷程計畫。

五、何謂國民黨的價值與理念？

結論：堅守「中華民國」與「民主自由」，體現國家定位與政治理念的價值。惟必須意識到現實、即中華民國與國民黨在台澎金馬長居久安的現實，並以專業執政能力來彰顯。

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