大公司任職6個月！除夕夜「年終逼瘋她」妹子：蠻摳的　網轟侮辱人

▲年終僅194元，原PO大崩潰！（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「想了兩天，我還是打上來了！」一名女網友傷心表示，任職某一間頗大規模的公司，滿心期待年終入帳，以慰勞自己這半年的辛勞，「但除夕夜的前一天看了自己的戶頭，年終194元，我也蠻傻眼的！」

原PO玻璃心碎滿地，在臉書《爆料公社》坦言「雖然沒有硬性規定公司，要支付多少年終給員工，但既然面試都有說公司給員工的福利，有三節禮金／禮盒、特休、尾牙、年終」，如今她走心大喊「大公司給員工的福利⋯其實也蠻摳的！」

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▲除夕年終進帳，不到200元！（圖／翻攝臉書爆料公社）

事實上，這是前（2018）年的文章，慘兮兮的經歷被網友挖出來討論，不少人替原PO抱不平，「發這種金額乾脆不要發，當員工是乞丐嗎？侮辱人」、「就算半年，按照比例發，根本還是太少了，這間公司明顯沒有制度，趕快離職吧」、「半年194元，一年388？」、「不如不要給」、「根本就是做功德」、「年終都被公司肥咖搞走了，你們只是意思意思，吃剩骨頭」。

另一派網友認為，員工到職僅半年，0績效，年終當然就給得少，也或許與考績太低有關，「要不要順便po你的出勤狀況跟工作表現來看看？」、「做行銷年終看業績的，你業績好嗎？」

悲情的經歷還有他，本站報導《凌晨4點出門！公車司機苦拚5年 年終獎金一入帳「金額逼哭女兒」》，一名女網友說，爸爸擔任公車司機，在同間客運公司大概4、5年了，除了月休6天外，還得輪早晚班，最後年終只收到3000元，讓原PO相當不捨，「真的讓人心寒又難過。只希望趕快出社會賺錢，讓父母過輕鬆一點的生活。」」

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