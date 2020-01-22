公司滿40周年…老闆要求「做贈品送客戶」他求救！網列實用清單　第1是它

▲原PO問「收到什麼企業贈品會覺得很有心？」（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

年底許多廠商都會送客戶一些東西，就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，說年底會收到一堆廠商的贈品，但很多其實都不大實用，像是印有很大公司LOGO的年曆。原PO接著求助，因為公司屆滿40周年，老闆想要他們做贈品給平時來往的客戶，讓他忍不住問其他人，「收到什麼企業贈品會覺得很有心？」

原PO文中表示，年底收到一堆廠商的贈品，認為很多其實都不太實用，「很討厭那種大大公司LOGO的年曆、記事本、筆，這種東西不能留著你們公司自己用嗎？設計感不佳又硬要LOGO打廣告的真的很討厭。」另外還有香皂、筷子之類的東西，也會讓他打開之後一陣尷尬、滿臉問號，是一種自己用不到，但又不太好當禮物再轉送其他人的物品。

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「最近問題來了……」原PO表示，因為公司屆滿40周年，老闆想要他們做贈品送給平時來往的客戶，但他以自己經驗來看實在沒什麼靈感，只好問問大家、做個民調，「有沒有什麼樣類型的贈品是收到會很驚喜？或……只要不嫌棄的就可以 XD。」

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▲許多網友覺得收到禮券很棒。（示意圖／記者林昱均攝）

看到貼文後，網友紛紛留言點名實用性的東西，「活頁本不錯啊！我一直用，找個好看的布把表面包起來就好」、「沒錢就便條紙，logo印很淡，有錢就有質感的都可以」、「可以的話想要文具類和隨身碟或是行動電源這種不嫌多的」、「至少32G以上的隨身碟」、「摺疊式雨傘。」

其中不少人都點名想要禮券，「如果可的的話就是禮券，實體可以做一些實用的商品，購物袋或是辦公室小物之類的，但是外觀要好看一點」、「禮券+1 可以自己拿去買想買的東西」、「最誠懇的就是禮券。」有網友則是建議，「你自己都講完啦……送現金啊！想請網友幫你做工作，不如跑一趟禮品公司讓他們提案，人家是專業的。」

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