凌晨4點出門！公車司機苦拚5年　年終獎金一入帳「金額逼哭女兒」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

在迎接農曆新年的同時，年終獎金也紛紛入上班族口袋。一名女網友的父親是公車司機，在目前這間公司有5年資歷，日前老爸的年終入帳，但結果讓身為女兒的她傻眼又心疼。

「這件事讓我想了好幾天也難過了好幾天。」女網友在dcard緩緩說道，她父親是一名公車司機，在同間客運公司大概4、5年了，除了月休6天外，還得輪早晚班。

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前幾天某個早上，女網友被媽媽的聲音吵醒，也能明顯感覺到怒氣，後來才知道，原來父親今年的年終獎金，居然只有3000塊錢，「聽到當下很傻眼也有些心疼，爸爸早班時，凌晨4、5點就要出門上班到傍晚；晚班的話，下午1、2點上班，到晚上12點才到家。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

她不禁感慨，「一個高勞力、高危險的工作，辛苦了一整年，結果只換來3000元的年終，真的讓人心寒又難過。只希望趕快出社會賺錢，讓父母過輕鬆一點的生活。」

對此，網友紛紛回應，「很多工作都沒有年終領的孩子」、「司機真的蠻辛苦的，這麼早就要上班，也很少放假」、「X我連1塊都沒有」、「我們光過年紅包就3000了」、「辛苦父母了，自己要加油更努力，別讓他們擔心才是」。

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