密碼設「ji32k7au4a83」！外國人傻眼：亂數還一堆人用　台灣人一看秒懂

▲密碼設ji32k7au4a83，外國人傻眼：「亂數還一堆人用。」（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

使用網路社群、玩遊戲或申辦銀行帳號，為了避免被駭客輕易破解，通常密碼越複雜越好，但有一名外國軟體工程師日前在推特發問，他發現有一組密碼「ji32k7au4a83」乍看之下很安全，但透過密碼資料庫（HIBP）統計後才發現，該組密碼重複使用頻率竟然非常高，讓他完全不能理解。

硬體與軟體工程師Robert Ou日前在推特表示，他發現一組包含數字、英文混用的密碼「ji32k7au4a83」，看似亂數組成應該要是超級安全密碼，但密碼資料庫（Have I been pwned）卻顯示，這份密碼已經外洩過上百次，讓他相當驚訝「有人可以解釋嗎」。

▲類似方式生成的密碼相當多，像是「我愛你」的「ji394su3」就被使用了2萬多次。（圖／翻攝自pakutaso.com）

其實「ji32k7au4a83」就是在英文鍵盤上用注音符號輸入法打出「我的密碼」，類似歐美國家的網友使用「Mypassword」是一樣的道理，推文分享後也引起許多網友轉貼，更有台灣人笑說「這一組密碼，台灣人秒懂」，熱門程度使Gizmodo、The Verge等國外媒體爭相報導，針對注音符號輸入法做了詳盡的解說。

用注音輸入密碼對台灣人來說並不陌生，透過HIBP可以發現，許多用類似方式生成的密碼相當多，像是「我愛你」的「ji394su3」就被使用了2萬多次，而「密碼」、「au4a83」也被使用了上千次，所以這類密碼的生成方式仍是一種不良的密碼習慣，不知道的國外駭客可能難以破解，但安全性上仍非常不足。